sparSIM startet mit 5G-Tarifen ab 6,99 Euro im Vodafone-Netz

Mit sparSIM startet eine noch junge digitale Mobilfunkmarke, die drei 5G-Tarife im Vodafone-Netz ab monatlich 6,99 Euro anbietet.

Das Angebot umfasst grundlegend Datenpakete mit 25, 45 und 80 GB. Alle drei Tarife beinhalten eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS sowie eine maximale Downloadgeschwindigkeit von 50 Mbit/s. Eine Besonderheit sind die dauerhaft gleichbleibenden Monatspreise, die auch nach 24 Monaten nicht steigen sollen.

sparSIM: Drei 5G-Tarife im Vodafone-Netz

Die Marke positioniert sich mit vergleichsweise günstigen Preisen und einer überschaubaren Tarifauswahl. Kunden können zwischen folgenden Angeboten wählen:

Bei allen drei Angeboten ist der Anschlusspreis von der gewählten Vertragslaufzeit abhängig. Wer sich für 24 Monate bindet, zahlt keine Anschlussgebühr. Bei der monatlich kündbaren Variante werden dagegen einmalig 19,99 Euro fällig.

Die maximale Geschwindigkeit von 50 Mbit/s dürfte für alltägliche Anwendungen wie Streaming, Navigation und mobiles Surfen in vielen Fällen ausreichen. Wer besonders hohe Übertragungsraten benötigt, bekommt hier allerdings keinen entsprechenden Geschwindigkeitsspielraum.

Weitere Informationen zu den Angeboten gibt es auf der sparSIM-Website.

Interessant ist vor allem die Kombination aus niedrigen Einstiegspreisen und dem Verzicht auf eine automatische Verteuerung nach zwei Jahren. Gerade bei Mobilfunktarifen lohnt sich dennoch ein genauer Blick auf die Laufzeit: Die monatlich kündbare Variante bietet mehr Flexibilität, kostet durch die Anschlussgebühr zunächst aber mehr.

Zu den SparSIM-Tarifen →

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