nPerf: Deutschland führt Mobilfunk-Ranking vergleichbarer Länder an

Deutschland erreicht laut nPerf die beste Mobilfunkleistung unter den untersuchten Ländern mit vergleichbarer Fläche.

In einer Auswertung für den Zeitraum von Juli bis September 2026 kommt Deutschland auf 91.679 nPoints. Dahinter folgen Malaysia mit 86.812 Punkten und Polen mit 82.141 Punkten. Berücksichtigt wurden Länder mit einer Fläche zwischen 310.000 und 490.000 Quadratkilometern.

nPerf vergleicht Mobilfunkleistung in drei Ländern

Der nPerf-Score setzt sich aus mehreren Messwerten zusammen und soll die tatsächliche Nutzererfahrung im Mobilfunk abbilden. Neben der Download- und Upload-Geschwindigkeit fließen auch die Latenz sowie die Leistung beim Videostreaming und beim Aufrufen von Webseiten ein.

Die Ergebnisse im Überblick:

Deutschland: 91.679 nPoints

Malaysia: 86.812 nPoints

Polen: 82.141 nPoints

Deutschland liegt damit 4.867 Punkte vor Malaysia. Gegenüber Polen beträgt der Vorsprung sogar 9.538 Punkte. Nach Angaben von nPerf spricht das für eine insgesamt hohe Leistungsfähigkeit der deutschen Mobilfunknetze.

Allerdings ist die Einordnung des Rankings wichtig. Die Untersuchung vergleicht ausdrücklich Länder innerhalb einer bestimmten Flächengröße. Ein weltweiter Spitzenplatz lässt sich daraus nicht ableiten. Auch über die Netzabdeckung in einzelnen Regionen oder die Unterschiede zwischen Mobilfunkanbietern sagt die Gesamtwertung allein wenig aus.

Hinzu kommt, dass nPerf keine konkreten durchschnittlichen Downloadraten, Latenzwerte oder Angaben zur Zahl der Messungen nennt. Die einzelnen Leistungsbereiche lassen sich deshalb nicht unabhängig anhand dieser Zahlen vergleichen.

Für Deutschland ist das Ergebnis dennoch bemerkenswert. Die häufig kritisierte Mobilfunkversorgung schließt offenbar gute Leistungswerte im internationalen Vergleich nicht aus. Wer regelmäßig mit Funklöchern zu kämpfen hat, dürfte den Spitzenplatz allerdings etwas anders wahrnehmen.

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen

Quelle wählen ↗