Peloton startet ab heute „in eine neue Ära“

Peloton hat heute einen weiteren Neustart der Marke angekündigt, es ist, auch wenn man die Strategie immer wieder angepasst hat, der zweite große Neustart. Nach der Pandemie ging es bergab und die App sollte Peloton retten. Doch damit scheiterte man und jetzt gibt es frische Hardware mit der „Cross Training Serie“.

Man möchte also nicht mehr als Marke für Bikes wahrgenommen werden, auch Krafttraining und eine Laufrunde sind wichtig. Dazu kommen neue Health- und Wellness-Optionen und Peloton IQ, eine eigene KI. Die schaut sich euer Training an und gibt Feedback. Und auch der Rest wurde von Peloton komplett überarbeitet.

Neue und bessere Displays, ein bequemerer Sattel, mehr Volumen beim Sound, es ist ein echter Neustart … der mit 45 Euro im Monat aber auch mehr kostet. Das alte Problem, die zu hohen Preise, konnte man also nicht in den Griff bekommen. Eine KI, Sound von Sonos und die anderen Dinge sollen diese Entwicklung ausgleichen.

Eine grundlegende Überarbeitung des Portfolios war überfällig, keine Frage, aber ich weiß eben nicht, ob der Fokus auf noch mehr Premium der richtige Weg ist. Das war bisher schwierig und eine Peloton IQ wird vielleicht nicht reichen. Schauen wir mal, der Winter wird spannend. Auf der Webseite von Peloton gibt es die Details.