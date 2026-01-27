Peugeot denkt über ein neues Flaggschiff nach

Peugeot denkt laut Alain Favey über ein neues Flaggschiff nach, welches sich noch über dem Peugeot 5008 positionieren könnte, so der Chef der Stellantis-Marke bei Autocar. Es sei allerdings noch unklar, ob es ein SUV wird, die Form ist noch offen.

Als Stellantis-Marke habe man die Möglichkeit sich im Baukasten des Konzerns ein bisschen näher umzuschauen und gewisse Möglichkeiten zu nutzen, es müsse aber, wenn man es durchzieht „etwas Besonders“ sein und sich wirklich abheben.

Ein „konkreter Plan“ besteht noch nicht, so Alain Favey, man muss aufpassen, dass man das Lineup von Peugeot nicht überlastet. Am Ende muss man das auch alles bewerben und das kostet Geld, daher will so ein Schritt ganz genau überlegt sein.