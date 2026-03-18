Peugeot: Elektro-Transporter zum Verbrenner-Preis

Der Automobilhersteller Peugeot bietet Elektro-Transporter vorübergehend zum Preis vergleichbarer Dieselmodelle an.

Das Unternehmen richtet sich mit der Aktion gezielt an Gewerbekunden und will laut eigenen Angaben den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern. Bis Ende Juni sind die Modelle E-Partner und E-Expert zu identischen Einstiegspreisen wie ihre Verbrenner-Pendants erhältlich.

Parallel laufen die Nutzfahrzeugwochen, in deren Rahmen Verbrenner-Modelle wie Partner, Expert und Boxer bis Ende April mit einer Finanzierung von 1,99 Prozent angeboten werden. Laut Unternehmensangaben sollen damit unterschiedliche Anforderungen im gewerblichen Alltag abgedeckt werden.

Preise, Reichweite und Konditionen im Überblick

Wichtige Eckdaten der Angebote:

E-Partner und Partner ab 19.990 Euro netto

E-Expert und Expert ab 25.490 Euro netto

Reichweite E-Partner bis zu 354 km laut WLTP

Reichweite E-Expert bis zu 223 km laut WLTP

Finanzierung für Verbrenner ab 1,99 Prozent

Die Elektro-Modelle decken laut Hersteller typische Transportanforderungen im urbanen Einsatz ab. Der E-Partner bietet bis zu 4,4 Kubikmeter Ladevolumen, während der E-Expert bis zu 5,3 Kubikmeter erreicht. Ergänzend stehen verschiedene Motorisierungen und Ausstattungen zur Auswahl.

Aus meiner Sicht wirkt die Preisangleichung wie ein gezielter Impuls, um zögernde Gewerbekunden zum Umstieg zu bewegen, auch wenn Faktoren wie Reichweite und Einsatzprofil weiterhin entscheidend bleiben.