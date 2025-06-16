Der erste Elektro-GTI ist da (und nicht von VW)
Volkswagen wirbt zwar seit einigen Monaten mit einem elektrischen GTI und von einer großen Zukunft dieser Performance-Marke bei Elektroautos, aber eine andere macht den Anfang. Wie erwartet, hat Peugeot jetzt den ersten Elektro-GTI gezeigt.
Der Peugeot E-208 GTi verspricht „noch mehr Fahrspaß“ und soll „eine neue Ära sportlicher Elektromobilität“ einleiten. Bei der Leistung muss man bei Peugeot aber fast bis ans Ende der Pressemitteilung scrollen, da stehen dann 206 kW (280 PS).
Den Sprint auf 100 km/h schafft man damit in 5,7 Sekunden und bei 180 km/h ist Schluss. Einen größeren Akku gibt es im Peugeot E-208 GTi aber nicht, es bleibt also bei den bekannten 54 kWh und somit einer Reichweite von 350 km (WLTP).
Es ist die bekannte Stellantis-Technik und kein großes Highlight, daher wirbt die Marke aus Frankreich in erster Linie mit den Akzenten und dem Design, welches für GTi steht (eigentlich steht GTI bekanntlich für „Gran Turismo Injektion“ bei Autos).
Ein konkretes Datum für die Bestellungen und ein Preis fehlen noch, aber eine 45 dürfte vorne stehen. Damit hat Peugeot also wie erwartet vorgelegt, VW folgt erst nächstes Jahr mit dem VW ID.2 GTI (oder VW ID Polo GTI, der Name ist unklar).
Ja, das GTI-Branding macht bei Elektroautos wenig Sinn, wie auch ein Turbo, aber es sind eben bekannte Marken der Verbrenner-Ära und vor allem „alte“ Hersteller haben daran Gefallen gefunden. Es geht auch anders, wir haben meiner Meinung nach auch gute Elektro-Performance-Marken gesehen. Mal schauen, was bleibt.
Ich hatte den Vorgänger e-208.
tolles Auto innen und außen aber leider miserable Software.
Und sehr schlechte Verbrauchswerte.
Mein jetziger BYD verbraucht auf der Autobahn weniger Strom als der peugeot in der Stadt. Und das bei deutlich höheren leistungswerten.
Ein GTi als 4-türiger Familenkutsche? Was kommt als nächstes ? Coupe aller Hochdachkombi?
Wenigstens mal kein SUV
Urgh, das konnten 20.000 DM Autos vor 30 und mehr Jahren schon…
Sind den Herstellern solche Werte für einen „GTI“ im Jahr 2025 nicht peinlich?
Oh, da hockt wieder einer im Paulanergarten
Bei einem Benziner haben vor 30 Jahren die Hälfte der gebotenen PS gereicht um diese Beschleunigungswerte in dieser Klasse zu erreichen. Von der Höchstgeschwindigkeit fangen wir da gar nicht erst an.
okay das ist jz aber maßlos übertrieben auch wenn ich 280 PS umd 180 kmh Spitze lächerlich finde.