Mobilität

Peugeot will nicht nur auf SUVs setzen

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Peugeot Licht Detail Header

Der SUV-Trend dominiert seit Jahren die Branche und hat hier und da auch einige Opfer gefordert. Kombis, kompakte „Hatchbacks“, ein echter Coupé, heute wird da gerne ein SUV gezeigt. Peugeot musste diesem Trend natürlich auch folgen.

Doch Alain Favey, Chef von Peugeot, hofft, dass auch wieder eine andere Zeit für den Markt kommt. Man musste den 508er als Kombi einstellen, denn die Nachfrage war einfach nicht mehr da. Ein Comeback sei für die Zukunft aber möglich.

Er hat das Gefühl, dass in Zukunft etwas anderes (als SUVs) kommen wird und glaubt, dass sich viele Hersteller aktuell Gedanken darüber machen, auch Peugeot.

Am Ende wird aber immer der Markt und die Nachfrage entscheiden, ob so ein Modell kommt. Es gibt einige Marken, die schon elektrische Kombis auf den Markt gebracht haben, noch auf den Markt bringen oder planen. Die Zukunft wird zeigen, ob diese gut ankommen. Falls ja, dann wird Stellantis sicher auch das Okay geben.

Hyundai zeigt im Januar zwei „neue“ Elektroautos

Hyundai wird das neue Jahr direkt elektrisch einleiten, denn im Rahmen der Motor Show 2026 in Brüssel hat man zwei…

22. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Yupi 🌟
    sagt am

    Stzen doch eh alle auf SUVs.

    Und einen Kompaktwagen wie den Peugeot 308e für 42500 Euro Basispreis wird sich kein normaler Arbeiterhauahaöt leisten können.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Peugeot will nicht nur auf SUVs setzen
Weitere Neuigkeiten
BMW M3: Das Elektroauto verlässt das Gelände
in Mobilität
Hyundai zeigt im Januar zwei „neue“ Elektroautos
in Mobilität
Congstar
congstar Prepaid: 7 GB für 7 €
in Tarife
EnBW erweitert Feldtest mit XCharge-Schnellladestationen
in Mobilität
Robotaxis streiken in San Francisco – Hunderte fahrerlose Autos funktionierten durch Stromausfall nicht mehr
in Mobilität
Product Use
Ring Intercom Audio zum Bestpreis: Die Gegensprechanlage für 24,99 € smart gemacht
in Smart Home | Update
Niu Kqi 3 Max Elektro E Scooter Fahrt
Blinkerpflicht und mehr: Neue Regeln für E-Scooter kommen 2027
in Mobilität
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Das große „Phänomen“ der PlayStation 5 Ära
in Gaming
Nintendo Switch 2: Beliebtes Bundle wird eingestellt
in Gaming
Der Google Assistant lebt noch eine Weile weiter
in Dienste