Peugeot will nicht nur auf SUVs setzen

Der SUV-Trend dominiert seit Jahren die Branche und hat hier und da auch einige Opfer gefordert. Kombis, kompakte „Hatchbacks“, ein echter Coupé, heute wird da gerne ein SUV gezeigt. Peugeot musste diesem Trend natürlich auch folgen.

Doch Alain Favey, Chef von Peugeot, hofft, dass auch wieder eine andere Zeit für den Markt kommt. Man musste den 508er als Kombi einstellen, denn die Nachfrage war einfach nicht mehr da. Ein Comeback sei für die Zukunft aber möglich.

Er hat das Gefühl, dass in Zukunft etwas anderes (als SUVs) kommen wird und glaubt, dass sich viele Hersteller aktuell Gedanken darüber machen, auch Peugeot.

Am Ende wird aber immer der Markt und die Nachfrage entscheiden, ob so ein Modell kommt. Es gibt einige Marken, die schon elektrische Kombis auf den Markt gebracht haben, noch auf den Markt bringen oder planen. Die Zukunft wird zeigen, ob diese gut ankommen. Falls ja, dann wird Stellantis sicher auch das Okay geben.