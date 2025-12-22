Mobilität

Hyundai zeigt im Januar zwei „neue“ Elektroautos

Hyundai Ioniq 6 N Teaser

Hyundai wird das neue Jahr direkt elektrisch einleiten, denn im Rahmen der Motor Show 2026 in Brüssel hat man zwei Elektroautos dabei. Eins davon ist ganz neu und wird laut Hyundai eine „Weltpremiere“, die das aktuelle Lineup ergänzt.

Man möchte das „bislang größte Elektrofahrzeug“ von Hyundai präsentieren, im Moment ist das noch der Ioniq 9. Unklar ist, was wir da genau sehen werden und ob das dann ein Ioniq 10 sein wird (und ob das am Ende nur ein Konzeptauto ist).

Beim zweiten Modell wird Hyundai etwas konkreter, denn das ist nicht komplett neu, den Ioniq 6 kennen wir schon seit einer Weile. Aber es gab in diesem Jahr ein Facelift, welches, und das wundert mich, bis heute nicht bei uns verkauft wird.

Hyundai Ioniq 6 N Line 2025 Front

Im Rahmen des Autosalon wird man den neuen Ioniq 6 erstmals in Europa zeigen, so Hyundai, vielleicht bekommen wir dann auch Details. Mit dem neuen Ioniq 6 gibt es dann übrigens auch eine N-Version, auch diese dürfte bald zu uns kommen.

  1. Yupi 🌟
    sagt am

    Cooles Bild von Hyundai. Rauchendes Elektroauto? Raucht da die ICCU Ladeeinheit wie bei allen anderen Modellen ab?

    Antworten

