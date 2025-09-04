Philips Hue Essential vorgestellt – „günstiger“ Einstieg ins Hue-System

Philips Hue erweitert sein Angebot um die Essential Reihe und neue A19 Lampen, die einen günstigeren Einstieg in das Hue-System ermöglichen sollen. Die Produktreihe umfasst Lampen, Spots und Lightstrips mit derselben Softwarebasis wie die Hauptserie.

Die Philips Hue Essential Reihe richtet sich an Nutzer, die smarte Beleuchtung zu einem niedrigeren Preis ausprobieren möchten. Laut Unternehmensangaben basiert sie auf der gleichen Software und Konnektivität wie die Hauptproduktreihe, wodurch eine Kompatibilität im gesamten Hue-Ökosystem gewährleistet ist.

Die Produkte lassen sich per Bluetooth oder über eine Hue Bridge steuern und bieten so unterschiedliche Funktionsumfänge. A19-Lampen, GU10-Spots und Lightstrips decken verschiedene Lichtfarben und Weißtöne ab.

Produktübersicht, Preise und Verfügbarkeit der Hue Essential Reihe

Die Essential A19 Lampe ist ab September 2025 verfügbar.

Philips Hue Essential A19 Lampe (ab September 2025) Single-Pack UVP: 24,99 Euro Zweierpack UVP: 39,99 Euro Dreierpack UVP: 49,99 Euro Viererpack UVP: 59,99 Euro

Philips Hue Essential GU10 Spot (ab September 2025) Single-Pack UVP: 24,99 Euro Zweierpack UVP: 39,99 Euro Dreierpack UVP: 49,99 Euro Viererpack UVP: 59,99 Euro

Philips Hue Essential Lightstrip (ab Dezember 2025) 5 Meter UVP: 59,99 Euro 10 Meter UVP: 99,99 Euro

Philips Hue Essential Flex Lightstrip (ab Dezember 2025) 5 Meter UVP: 99,99 Euro 10 Meter UVP: 169,99 Euro

Philips Hue Essential Starter-Set A19 (ab September 2025) Hue Bridge + Zweierpack der A19 Lampe UVP: 79,99 Euro Hue Bridge + Dreierpack der A19 Lampe UVP: 89,99 Euro Hue Bridge + Viererpack der A19 Lampe UVP: 99,99 Euro Hue Bridge + Zweierpack der A19 Lampe + Schalter UVP: 89,99 Euro

Philips Hue Essential Starter-Set mit Dreierpack GU10 (ab September 2025) Hue Bridge + Dreierpack des GU10 Spots UVP: 89,99 Euro Hue Bridge + Dreierpack des GU10 Spots + Smart Button UVP: 99,99 Euro Hue Bridge + Dreierpack des GU10 Spots + Schalter UVP: 99,99 Euro



Die Starter-Sets enthalten Hue Bridge und Lampen oder Spots, die laut Unternehmensangaben eine einfache Inbetriebnahme ermöglichen. Die Essential Reihe scheint vor allem für Einsteiger interessant zu sein, die noch keine Hue-Produkte besitzen und das System zunächst klein testen möchten.

Für mich sieht es so aus, als würde Philips Hue hier den Einstiegspreis senken, ohne die grundlegende Kompatibilität und Steuerungsmöglichkeiten einzuschränken. Das ist erstmal zu begrüßen, wobei ich die Preise dennoch nicht als „günstig“ empfinde.