Smart Home

Philips Hue Essential vorgestellt – „günstiger“ Einstieg ins Hue-System

Autor-Bild
Von
|

Philips Hue erweitert sein Angebot um die Essential Reihe und neue A19 Lampen, die einen günstigeren Einstieg in das Hue-System ermöglichen sollen. Die Produktreihe umfasst Lampen, Spots und Lightstrips mit derselben Softwarebasis wie die Hauptserie.

Die Philips Hue Essential Reihe richtet sich an Nutzer, die smarte Beleuchtung zu einem niedrigeren Preis ausprobieren möchten. Laut Unternehmensangaben basiert sie auf der gleichen Software und Konnektivität wie die Hauptproduktreihe, wodurch eine Kompatibilität im gesamten Hue-Ökosystem gewährleistet ist.

Die Produkte lassen sich per Bluetooth oder über eine Hue Bridge steuern und bieten so unterschiedliche Funktionsumfänge. A19-Lampen, GU10-Spots und Lightstrips decken verschiedene Lichtfarben und Weißtöne ab.

Produktübersicht, Preise und Verfügbarkeit der Hue Essential Reihe

Die Essential A19 Lampe ist ab September 2025 verfügbar.

  • Philips Hue Essential A19 Lampe (ab September 2025)
    • Single-Pack UVP: 24,99 Euro
    • Zweierpack UVP: 39,99 Euro
    • Dreierpack UVP: 49,99 Euro
    • Viererpack UVP: 59,99 Euro
  • Philips Hue Essential GU10 Spot (ab September 2025)
    • Single-Pack UVP: 24,99 Euro
    • Zweierpack UVP: 39,99 Euro
    • Dreierpack UVP: 49,99 Euro
    • Viererpack UVP: 59,99 Euro
  • Philips Hue Essential Lightstrip (ab Dezember 2025)
    • 5 Meter UVP: 59,99 Euro
    • 10 Meter UVP: 99,99 Euro
  • Philips Hue Essential Flex Lightstrip (ab Dezember 2025)
    • 5 Meter UVP: 99,99 Euro
    • 10 Meter UVP: 169,99 Euro
  • Philips Hue Essential Starter-Set A19 (ab September 2025)
    • Hue Bridge + Zweierpack der A19 Lampe UVP: 79,99 Euro
    • Hue Bridge + Dreierpack der A19 Lampe UVP: 89,99 Euro
    • Hue Bridge + Viererpack der A19 Lampe UVP: 99,99 Euro
    • Hue Bridge + Zweierpack der A19 Lampe + Schalter UVP: 89,99 Euro
  • Philips Hue Essential Starter-Set mit Dreierpack GU10 (ab September 2025)
    • Hue Bridge + Dreierpack des GU10 Spots UVP: 89,99 Euro
    • Hue Bridge + Dreierpack des GU10 Spots + Smart Button UVP: 99,99 Euro
    • Hue Bridge + Dreierpack des GU10 Spots + Schalter UVP: 99,99 Euro

Die Starter-Sets enthalten Hue Bridge und Lampen oder Spots, die laut Unternehmensangaben eine einfache Inbetriebnahme ermöglichen. Die Essential Reihe scheint vor allem für Einsteiger interessant zu sein, die noch keine Hue-Produkte besitzen und das System zunächst klein testen möchten.

Für mich sieht es so aus, als würde Philips Hue hier den Einstiegspreis senken, ohne die grundlegende Kompatibilität und Steuerungsmöglichkeiten einzuschränken. Das ist erstmal zu begrüßen, wobei ich die Preise dennoch nicht als „günstig“ empfinde.

Hue Bridge Pro vorgestellt – kostet 89,99 Euro

Die neue Hue Bridge Pro erweitert die Möglichkeiten der smarten Beleuchtung. Sie bietet höhere Leistung, mehr Speicher und erweiterte Steuerungsmöglichkeiten…

4. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Philips Hue Essential vorgestellt – „günstiger“ Einstieg ins Hue-System
Weitere Neuigkeiten
Hue Bridge Pro vorgestellt – kostet 89,99 Euro
in Smart Home
Volvo ES90: Neues Elektro-Flaggschiff läuft ab jetzt vom Band
in Mobilität
Instagram veröffentlicht iPad-App
in Social
So sieht James Bond aus: Neues 007-Spiel hat ein Datum
in Gaming
Amazon Prime Video: Neue Serie „Tomb Raider“ geht nächsten Schritt
in News
Vw Id2 Bedienung
Volkswagen: „In unseren Fahrzeugen steckt tolle Software“
in Mobilität
Wolverine Ps5
Wolverine: Neues Marvel-Spiel für die PS5 soll im September gezeigt werden
in Gaming
Apple Ios 18 Siri Intelligence Header
Apple: Das neue Siri wird eine „Antwortmaschine“
in Dienste
Google Pixel 9 Pro Boden
Android: Google veröffentlicht Details zum (wichtigen) September-Sicherheitsupdate
in Firmware und OS
Google Pixel 9 Pro Front
Google Pixel: Android-Update bringt neues Design auf ältere Modelle
in Firmware und OS