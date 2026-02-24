News

Philips Hue startet Outdoor-Sale mit Rabatten auf Außenleuchten

Hue Outdoor Econic Down

Philips Hue hat einen „Outdoor Sale“ gestartet. Im Rahmen der Aktion gibt es verschiedene Außenleuchten mit Rabatt zu kaufen.

Philips Hue hat die bereits angekündigten Sonderangebote für den Außenbereich im hauseigenen Shop gestartet. Welche Lampen bzw. welches Zubehör Teil der Aktion ist, könnt ihr jetzt online einsehen. Das Unternehmen verspricht dabei „bis zu 25 % Rabatt auf Außenleuchten“. Das gilt freilich nur im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Zudem heißt es:

Erhalte beim Kauf von 2 oder mehr Sale-Produkten 15 % Rabatt.

Spare 25 %, wenn einer dieser Artikel eine Hue Bridge ist.

Grundsätzlich empfehle ich, die Preise für die Hue-Produkte auch bei anderen Onlineshops gegenzuchecken bzw. einen Preisvergleich zu nutzen.

Wichtige Eckpunkte der Hue Outdoor-Aktion

  • Diese Aktion ist vom 23. Februar bis zum 8. März 2026 gültig.
  • Lege zwei oder mehr ausgewählte Artikel des Outdoor Sales in Deinen Einkaufswagen und erhalte 15 % Rabatt auf den Gesamtpreis der qualifizierten Artikel. Wenn Du eine Hue Bridge zu diesen Artikeln hinzufügst, erhältst Du sogar 25 % Rabatt auf den Gesamtpreis der teilnehmenden Artikel.
  • Der Rabatt wird im Bezahlvorgang auf den Gesamtpreis der teilnehmenden Aktionsprodukte im Warenkorb gewährt.
  • Der im Rahmen dieser Aktion geltende Rabatt kann auf maximal 25 Produkte angewendet werden.
  • Im Falle einer Rückgabe einer Bestellung wird der anteilige Rabatt unter Umständen vom Rückerstattungsbetrag abgezogen.
  • Diese Werbeaktion kann nicht mit einem anderen Angebot oder Gutscheincode kombiniert werden.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungssystem. Es besteht aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit integriert werden und bietet auch Matter-Support.

