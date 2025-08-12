Smart Home

Philips Hue startet Summer Sale 2025

Philips Hue hat den neuen „Summer Sale“ für dieses Jahr gestartet. Im Rahmen der Aktion gibt es zahlreiche Leuchtmittel günstiger zu kaufen.

Philips Hue hat die bereits angekündigten neuen Sonderangebote im hauseigenen Shop gestartet. Welche Lampen bzw. welches Zubehör Teil der Aktion ist, könnt ihr ab sofort online einsehen.

Das Unternehmen verspricht dabei: Beim Kauf einer Hue Bridge und mindestens einer Lampe, Leuchte oder Zubehör erhalten Kunden 25 % Rabatt auf die gesamte Bestellung. Wer bereits eine Hue Bridge besitzt, kann ab zwei Artikeln 15 % Rabatt nutzen – auch ohne neue Bridge im Warenkorb.

Dieser Rabatt gilt freilich nur im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Aus diesem Grund empfehle ich generell, auch die Preise für die Hue-Produkte bei anderen Onlineshops gegenzuchecken.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungs- und Sicherheitssystem. Es besteht unter anderem aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit integriert werden.

