Schnäppchen

Philips Hue verspricht bis zu 25 % Rabatt beim Halloween-Sale 2026

René Hesse
Von
Philips Hue Birne Licht Header

Bei Philips Hue läuft aktuell der „Halloween-Sale“. Im Rahmen der Aktion gibt es nicht nur zahlreiche Leuchtmittel günstiger zu kaufen.

Philips Hue hat derzeit einige Sonderangebote im hauseigenen Shop am Start. Welche Lampen bzw. welches Zubehör Teil der Aktion ist, könnt ihr online einsehen. Noch bis zum 21.10.2026 laufen die Rabatte.

Das Unternehmen verspricht dabei: „Spare 15 % beim Kauf von 2 oder mehr smarten Lampen. Mit einer Hue Bridge sicherst Du Dir sogar 25 % Rabatt“. Dieser Rabatt gilt freilich nur im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers.

Aus diesem Grund empfehle ich generell, auch die Preise für die Hue-Produkte bei anderen Onlineshops gegenzuchecken.

  • Dieses Angebot gilt vom 08.10.2026 bis zum 21.10.2026.
  • Beim Kauf von mindestens 2 Produkten aus dem Sale-Angebot unter https://www.philips-hue.com/de-de/products/promotions/halloween werden an der Kasse 15 % Rabatt auf den Gesamtbetrag angerechnet. 25 % Rabatt beim zusätzlichen Kauf einer Hue Bridge.
  • Dieses Angebot gilt für ausgewählte Philips Hue Produkte, die auf der oben genannten Aktionsseite aufgeführt sind.
  • Der im Rahmen dieser Werbeaktion geltende Rabatt ist auf maximal 25 Produkte beschränkt.
  • Der Rabatt gilt nur für Käufe über http://www.philips-hue.com/de-de.
  • Dieses Aktionsangebot gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Zudem unterliegt jeder Kauf den allgemeinen Geschäftsbedingungen von Philips Hue.
  • Bei einer Teilrücksendung wird der Rabattanteil vom Erstattungsbetrag abgezogen, sofern die Rabattbedingungen weiterhin erfüllt sind. Andernfalls wird der gesamte Rabatt abgezogen.
  • Signify GmbH in Deutschland (Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg) behält sich das Recht vor, einen Aktionscode jederzeit zu stornieren oder diese Bedingungen zu ändern.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungs- und Sicherheitssystem. Es besteht unter anderem aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant sowie Matter integriert werden.

Philips Hue bei Amazon →


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