Software

Photoshop bekommt einen KI-Editor für Bearbeitung per Sprache

René Hesse
Von

Adobe erweitert Photoshop um einen KI-gestützten Editor, der Bildbearbeitungen per natürlicher Sprache ermöglicht.

Der neue KI-gestützte Editor befindet sich zunächst in der Beta-Phase. Nutzer können Änderungen über Befehle beschreiben und anschließend weiterhin auf die klassische Photoshop-Oberfläche sowie die professionellen Werkzeuge zugreifen.

Photoshop kombiniert Prompts mit klassischen Werkzeugen

Mit „Prompt to Edit“ kommt zudem eine neue Funktion in die kontextbezogene Taskleiste. Sie kann laut Adobe ein komplettes Bild anhand einer Texteingabe verändern. Eine vorherige Auswahl einzelner Bildbereiche ist dafür nicht erforderlich.

Adobe ergänzt außerdem mehrere Werkzeuge für präzisere Arbeitsabläufe:

  • Die Einstellungsebene Licht steuert Belichtung, Kontrast, Lichter, Schatten sowie Weiß- und Schwarztöne nicht-destruktiv.
  • „Instruct Edit with Masks“ nutzt Firefly Image 5 und soll wichtige Bildbereiche bei Änderungen schützen.
  • Mit „Markup“ lassen sich gewünschte Änderungen direkt durch Zeichnungen, Pfeile oder Formen im Bild markieren.
  • Dynamischer Text, Formen, Pfade und ein integriertes Stock-Panel ergänzen den Workflow.

Ich finde vor allem die Kombination aus Prompts und klassischen Photoshop-Werkzeugen interessant. Adobe ersetzt damit nicht den bisherigen Editor, sondern baut KI stärker in bestehende professionelle Arbeitsabläufe ein.

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