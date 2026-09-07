Software

Über 100 Korrekturen: Kodi 22 macht den nächsten Schritt

René Hesse
Von
KODI (KI)

Das Kodi-Team hat Kodi 22 „Piers“ Beta 2 mit mehr als 100 Korrekturen und zahlreichen technischen Verbesserungen veröffentlicht.

Die zweite Beta baut auf Beta 1 auf und konzentriert sich vor allem auf Stabilität, HDR, Wiedergabe, Spiele und Netzwerkfunktionen. Unter anderem wurden Probleme mit Dolby Vision unter Android, HDR10 unter macOS, Untertiteln auf LG webOS sowie der Videowiedergabe auf 50-Hz-Fernsehern behoben.

Auch technisch zieht Kodi mehrere zentrale Komponenten nach. FFmpeg steigt auf Version 9.0.1, Python auf 3.14.7, Samba auf 4.24.4 und Libbluray auf 1.5.0. Die finale Version von Kodi 22 steht weiterhin aus.

Kodi 22 Beta 2 erweitert Gaming und HDR

Zu den wichtigsten Änderungen gehören:

  • HDR-Screenshots werden nun unterstützt.
  • RetroAchievements sind vollständig integriert.
  • Die Fairchild-Channel-F-Emulation wurde ergänzt.
  • Kodi kann verwendete Emulatoren pro Spiel und Ordner speichern.
  • SVG-Grafiken werden erstmals direkt unterstützt.

Weitere Korrekturen betreffen Blu-ray-Wiedergabe, PVR, Bibliothek, CEC-Adapter und JSON-RPC. Die CEC-Unterstützung wurde besonders für Pulse-Eight-Adapter erweitert. Kodi weist zugleich darauf hin, dass die Beta weiterhin Fehler enthalten kann und empfiehlt vor der Installation ein Backup.

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