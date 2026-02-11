Pixel 10a: MediaMarkt Saturn startet Vorbesteller-Aktion

Die inzwischen zehnte Generation der A-Serie der Pixel-Modellreihe des Unternehmens Google startet ab dem 18. Februar in die Vorbestellerphase, nachdem das neue Mittelklasse-Smartphone vor einigen Tagen offiziell angekündigt wurde. Offizielle Spezifikationen zum kommenden Pixel 10a hat Google zwar noch nicht genannt (das obere Bild zeigt übrigens das Pixel 9a, das Pixel 10a wird ihm sehr ähnlich sehen), dennoch bereitet sich der Einzelhandel auf die Veröffentlichung vor.

Doppelter Speicher bereits vorab sichern

Media Markt Saturn startet nämlich ab sofort eine sogenannte Vorbesteller-Aktion. Um einen „Upgrade-Code” zu erhalten, ist eine Registrierung über ein einfaches Formular auf der Webseite von Media Markt beziehungsweise Saturn erforderlich.

Bei Bestellung eines Pixel 10a am besagten Veröffentlichungsdatum schaltet dieser Code dann die Möglichkeit frei, ein Google Pixel 10a mit 256 GB Speicher zum Preis der 128 GB-Version zu erwerben – eine typische „Doppel-Speicher“-Aktion, wie sie mir bei der Vorbestellung eines Samsung-Smartphones durchaus bekannt ist.

Es ist noch nicht bekannt, wie hoch der Preis des Pixel 10a sein wird, wenn es auf den Markt kommt. Wer sich für das Smartphone interessiert, kann ja bereits vorab an der Aktion teilnehmen – eine Kaufverpflichtung besteht ja nicht.