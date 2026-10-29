Pixel 11 und Galaxy S26 FE: DEINHANDY startet zwei Bundles mit negativem Effektivpreis

Der Mobilfunkhändler DEINHANDY bietet zwei neue Smartphone-Bundles mit Vodafone-Tarifen und rechnerisch negativem Effektivpreis an.

Im Mittelpunkt steht das Google Pixel 11 mit 256 GB. Zusammen mit dem Smart Lite Spezial kostet es monatlich 29,99 Euro. Das Smartphone selbst schlägt einmalig mit 4,95 Euro zu Buche. Alternativ gibt es das Samsung Galaxy S26 FE mit 128 GB für 19,99 Euro monatlich und 99,95 Euro einmalig.

DEINHANDY: Zwei Vodafone-Bundles im Preisvergleich

Beide Angebote enthalten 120 Euro Startguthaben. Hinzu kommen jeweils 39,99 Euro Anschlusspreis und 6,99 Euro Versandkosten. Die Gesamtkosten beziehen sich auf eine Laufzeit von 24 Monaten.

Die wichtigsten Konditionen im Überblick:

Google Pixel 11 (256 GB): Smart Lite Spezial für 29,99 Euro monatlich, 4,95 Euro Gerätepreis, insgesamt 651,69 Euro.

Smart Lite Spezial für 29,99 Euro monatlich, 4,95 Euro Gerätepreis, insgesamt 651,69 Euro. Samsung Galaxy S26 FE (128 GB): Smart Entry Aktion für 19,99 Euro monatlich, 99,95 Euro Gerätepreis, insgesamt 506,69 Euro.

Smart Entry Aktion für 19,99 Euro monatlich, 99,95 Euro Gerätepreis, insgesamt 506,69 Euro. Beide Tarife: Vodafone-Netz, 120 Euro Startguthaben, 39,99 Euro Anschlussgebühr und 6,99 Euro Versand.

Interessant wird die Rechnung beim Vergleich mit den Gerätepreisen ohne Vertrag. Laut den übermittelten Angebotsdaten liegt der Preisvergleich-Bestpreis für das Pixel 11 bei 744,99 Euro und für das Galaxy S26 FE bei 509,90 Euro.

Daraus ergibt sich beim Pixel-11-Bundle ein rechnerischer Vorteil von 93,30 Euro beziehungsweise ein tarifeffektiver Monatspreis von minus 3,89 Euro. Beim Samsung-Bundle sind es 3,21 Euro beziehungsweise minus 0,13 Euro monatlich.

Gut zu wissen Der negative Effektivpreis bedeutet allerdings keine tatsächliche Auszahlung. Er entsteht durch die Verrechnung der Vertragskosten mit dem angenommenen Marktwert des Smartphones.

Die Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht. Wer ohnehin eines der beiden Geräte kaufen möchte, bekommt hier rechnerisch einen Mobilfunktarif ohne zusätzliche Kosten dazu. Voraussetzung ist natürlich, dass der jeweilige Tarif auch zum eigenen Nutzungsverhalten passt.

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.

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