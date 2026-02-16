Software

PlayStation 3: Ab Anfang März wird die Netflix-App deaktiviert

Auch wenn die PlayStation 4 (Pro) und die PlayStation 5 (Pro) bereits seit einigen Jahren erhältlich sind, erfreue ich mich persönlich immer noch aktiv an der PlayStation 3 – sowohl als Gaming-Konsole als auch zur Wiedergabe von Blu-ray-Discs.

In der aktiven Zeit der Plattform war die PS3 auch ein recht beliebtes Abspielgerät für Netflix, das als separate App im System lief. Wer diese Funktion noch nutzt, sollte sich aber bald um eine Alternative kümmern. In dem Reddit-Unterforum „crt“ ist nämlich zu lesen, dass in der Netflix-App aktuell ein Hinweis angezeigt wird, der die Abschaltung der App zum 2. März 2026 ankündigt. Danach kann Netflix nicht mehr über die PlayStation 3 genutzt werden.

Das ist einerseits bedauerlich, aber andererseits kein Grund zur Panik. Der Zugriff auf die Netflix-Plattform über einen alternativen Zugang sollte für jeden ohne größere Probleme möglich sein.


