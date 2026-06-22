PlayStation 4 (Slim/Pro) erhält neues Firmware-Update
Auch wenn die PlayStation 4 als Gaming-Plattform inzwischen in die Jahre gekommen ist, erfreut sie sich noch immer großer Beliebtheit als Gaming-Konsole – oder als effektiver Blu-ray-Disk-Abspieler.
Ähnlich wie bei der PlayStation 3 vor einigen Monaten hat das Unternehmen Sony nun ein neues Firmware-Update veröffentlicht, um das Abspielen neuer Blu-rays nämlich weiterhin zu unterstützen.
Das Firmware-Update mit der Versionsnummer 13.52 kann ab sofort über die Systemeinstellungen der Konsole abgerufen werden. Es steht auch auf der offiziellen Support-Webseite von Sony zum Herunterladen bereit und kann über einen USB-Stick installiert werden.
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