Firmware und Updates

PlayStation 4 (Slim/Pro) erhält neues Firmware-Update

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Auch wenn die PlayStation 4 als Gaming-Plattform inzwischen in die Jahre gekommen ist, erfreut sie sich noch immer großer Beliebtheit als Gaming-Konsole – oder als effektiver Blu-ray-Disk-Abspieler.

Ähnlich wie bei der PlayStation 3 vor einigen Monaten hat das Unternehmen Sony nun ein neues Firmware-Update veröffentlicht, um das Abspielen neuer Blu-rays nämlich weiterhin zu unterstützen.

Das Firmware-Update mit der Versionsnummer 13.52 kann ab sofort über die Systemeinstellungen der Konsole abgerufen werden. Es steht auch auf der offiziellen Support-Webseite von Sony zum Herunterladen bereit und kann über einen USB-Stick installiert werden.

PlayStation 3 erhält 20 Jahre nach ihrer Veröffentlichung ein Firmware-Update

Meiner Meinung nach war die PlayStation 3 zur damaligen Zeit nicht nur eine gute Konsole, sondern auch einer der ersten…

23. März 2026 | Jetzt lesen →

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