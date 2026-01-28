PlayStation 5 bekommt ein Update: Das steckt in Version 12.6 drin

Sony verteilt ab sofort ein frisches Update für die PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro und während viele, wie ich, auf die Details für Version 13 warten, bei der ich auf PSSR 2.0 hoffe, so gibt es vorher noch ein etwas kleineres Update für die Konsole.

Ab heute steht Version 12.6 bereit, die genau genommen Version 26.01-12.60.00 ist, wenn man die lange Version mag. Und da sind, neben der üblichen Optimierung der Stabilität, auch Neuerungen enthalten, die Sony im Changelog aufschlüsselt: