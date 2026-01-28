Firmware und OS

PlayStation 5 bekommt ein Update: Das steckt in Version 12.6 drin

Sony verteilt ab sofort ein frisches Update für die PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro und während viele, wie ich, auf die Details für Version 13 warten, bei der ich auf PSSR 2.0 hoffe, so gibt es vorher noch ein etwas kleineres Update für die Konsole.

Ab heute steht Version 12.6 bereit, die genau genommen Version 26.01-12.60.00 ist, wenn man die lange Version mag. Und da sind, neben der üblichen Optimierung der Stabilität, auch Neuerungen enthalten, die Sony im Changelog aufschlüsselt:

  • Du kannst jetzt direkt vom Widget „Freunde-Aktivität“ auf deinem Willkommen-Hub zu „Spiele, die deine Freunde spielen“ wechseln.
  • Du kannst jetzt Lesebestätigungen aktivieren, um anderen Spielern anzuzeigen, dass du ihre Nachrichten gelesen hast.
    • Um Lesebestätigungen zu aktivieren, gehe zu Einstellungen > Benutzer und Konten > Datenschutz > Deine Privatsphäre-Einstellungen anzeigen und anpassen. Stelle unter Kommunikation und Multiplayer die Option Anderen Spielern auf PS5 und in der PlayStation App Lesebestätigungen zeigen auf Zulassen ein.
    • Diese Funktion wird schrittweise eingeführt und einige Benutzer können sie verwenden, sobald das Systemsoftware-Update veröffentlicht wurde.
  • Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.
  • Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

