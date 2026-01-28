Neue Google-Suche setzt voll auf KI-Gespräche

Die Google-Suche soll Nutzern künftig einen nahtlosen Übergang von klassischen Ergebnissen zu KI-gestützten Dialogen ermöglichen.

Menschen nutzen die Google-Suche für sehr unterschiedliche Anliegen, von schnellen Abfragen wie Wetter oder Sportergebnissen bis hin zu komplexen Recherchen. Für einfache Fragen reicht laut Google oft eine kompakte Antwort, während bei anspruchsvolleren Themen ein tieferes Einarbeiten notwendig ist. Genau hier setzt das Unternehmen mit einer stärker dialogorientierten Sucherfahrung an.

Google kündigt zwei Neuerungen an, die diese Idee unterstützen sollen. Zum einen wird Gemini 3 weltweit zum Standardmodell für sogenannte AI Overviews. Diese KI-Zusammenfassungen erscheinen direkt auf der Ergebnisseite und sollen bei geeigneten Fragen eine umfassende Antwort liefern. Zum anderen wird der Wechsel von einer Übersicht in eine weiterführende Unterhaltung vereinfacht.

Nahtloser Übergang von Suchergebnis zu KI-Dialog

Nutzer können künftig direkt aus einer AI Overview heraus Anschlussfragen stellen und in den sogenannten AI Mode wechseln. Laut Unternehmensangaben bevorzugen viele Anwender einen fließenden Übergang in ein Gespräch, bei dem der Kontext aus vorherigen Antworten erhalten bleibt. Dies soll die Suche insgesamt hilfreicher und effizienter machen.

Zentrale Änderungen im Überblick

Gemini 3 als globales Standardmodell für AI Overviews

Direkte Anschlussfragen aus KI-Übersichten möglich

Konversationeller AI Mode mit Kontextbezug

Der Einstieg in KI-Gespräche aus AI Overviews ist auf mobilen Geräten weltweit verfügbar.

Ich halte diesen Ansatz für konsequent, da er die klassische Suche und KI-Dialoge enger verzahnt. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie stark Nutzer diese Form der Interaktion im Alltag tatsächlich annehmen werden. Für Webseitenbetreiber ist dies allerdings keine gute Nachricht, denn je mehr Nutzer in den KI-Modus geleitet werden, desto weniger Klicks gibt es.