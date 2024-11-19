Testberichte

PlayStation 5 DualSense Controller: So sieht die 30th Anniversary Edition aus

Autor-Bild
Von
| 11 Kommentare
Playstation Ps5 Dualsense Grau Controller Header

Sony schickt diese Woche die 30th Anniversary Edition der PS5-Kollektion ins Rennen und bei dieser hat man das komplette Lineup in Grau gefärbt. Also fast, denn das VR-Headset gibt es nicht in Grau, die Nachfrage danach ist zu gering.

Eine PS5 Pro hat vermutlich keiner hier bekommen, die war sehr limitiert, bei den anderen Produkten war es möglich. Ich hatte leider Pech, dabei wollte ich einfach nur einen DualSense ergattern. Doch Sony hat mir diesen jetzt vorab geschickt.

Playstation Ps5 Dualsense Grau Controller Hand

Heute erreichte mich ein überraschendes Paket, in dem der graue DualSense für die PS5 lag und er sieht in echt noch viel besser als auf den Bildern aus. Es ist mit einem Schlag mein favorisierter Controller geworden, er löst sogar Mattschwarz ab.

Die Funktionen sind natürlich identisch, es ist nur eine optische Sonderedition, die Details gefallen mir aber wirklich gut. Das Grau erinnert nicht nur an die erste Sony PlayStation, die am 3. Dezember ihr Jubiläum feiert, auch die Farben passen dazu.

Playstation Ps5 Dualsense Grau Controller Vergleich

Jetzt würde ich mir noch graue Platten für die PS5 Pro in diesem Design wünschen, aber Platten hat Sony nicht zum Jubiläum geplant, da sonst wohl keiner die Konsole kaufen würde. Nur schade, dass Sony diese Edition nicht für jeden Nutzer verkauft.

Ich habe übrigens bei der PS5 Slim schon ein paar Anpassungen vorgenommen, um diese Retro-Optik zu erhalten, wenn auch nicht ganz. Mal schauen, was da bei der PS5 Pro noch alles an Platten kommt, bisher bietet Sony selbst noch keine an.

Playstation Ps5 Dualsense Grau Controller Box

Doch der graue Controller ist ein echtes Highlight, das wurde mir direkt nach dem Auspacken klar. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt nutzen werde. Verkaufen ist keine Option, gar keine Frage, aber ob ich ihn wirklich abnutzen möchte? Mal schauen, vielleicht wandert er auch ins Regal in meinem YouTube-Hintergrund.

Playstation 5 Pro Xbox Series X Header

PlayStation 5 (Pro) vs. Xbox Series X im Test: Mein Fazit nach 4 Jahren

Ich habe bei dieser Konsolengeneration einen Vergleich zum Start vor vier Jahren gemacht und irgendwie wurde daraus eine Reihe. Und…

17. November 2024 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden11 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. max 🔱
    sagt am

    Sehr sexy. Clean und matt.

    Antworten
  2. Dennis 🏅
    sagt am

    Grau ist für mich die mit sehr großen Abstand langweiligste Farbe die es gibt…

    Antworten
    1. Philipp 🔆
      sagt am zu Dennis ⇡

      Hat halt ein bisschen den Nostalgiebonus. Fie farbigen Symbole machen meiner Meinung nach auch viel aus.

      Antworten
      1. Dennis 🏅
        sagt am zu Philipp ⇡

        Muss gestehen ich halte nicht viel von Nostalgie, meine PS1 fand ich damals schon extrem Hässlich. Es war ein grauer kleiner Kasten.
        Absolut nix besonderes und vor allem keine Design Ikone, nicht mal ansatzweise…

        Die Nostalgie Brille macht komische Sachen mit Menschen…

        Antworten
        1. Oliver Schwuchow ♾️
          sagt am zu Dennis ⇡

          Ich finde oft den Mix gut. Moderne und alte Optik kombinieren. Aber ja, solche Editionen haben mehr emotionalen Charakter. Für mich war das als Kind nicht nur ein grauer Kasten.

          Antworten
        2. Philipp 🔆
          sagt am zu Dennis ⇡

          Ich glaube du verstehst nicht wie Nostalgie funktioniert.

          Antworten
          1. max 🔱
            sagt am zu Philipp ⇡

            Geschmäcker sind halt verschieden.

            Antworten
        3. Hazz 💎
          sagt am zu Dennis ⇡

          Letztendlich sieht alles besser aus, als der Standard Controller in weiß. Die Farbe passt einfach nicht zum Design. Der X Box Elite Controller sieht beispielsweise super in schwar/weiß aus. Das weiß hier wirkt wie billigstes Plastik.

          Antworten
    2. Tobias 🏅
      sagt am zu Dennis ⇡

      Sehe ich auch so. Das mit der Nostalgie verstehe ich. Macht aus dem Ding dennoch keinen schönen Controller.

      Antworten
      1. Tobias 🏅
        sagt am zu Tobias ⇡

        PS: Ich finde es aber dennoch super von Sony das anzubieten. Natürlich machen die das auch nicht zum Selbstzweck.
        Das mediale Echo dazu finde ich aber etwas albern :-D

        Antworten
    3. Koreh 🌀
      sagt am zu Dennis ⇡

      ich find seine hier erwähnte mattschwarze um einiges schlimmer. :D

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Testberichte / ...
Weitere Neuigkeiten
Metal Gear Solid Delta Headerbild
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Launch-Trailer veröffentlicht
in Gaming
Silent Hill F Headerbild
Silent Hill f: Gruseliger Story-Trailer gewährt Einblicke in das Game
in Gaming
Routine: 13 Jahre nach der Ankündigung steht der Releasetermin fest
in Gaming
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Neuer Trailer veröffentlicht
in Gaming
Nothing startet Back to School-Aktion für Smartphones und Audioprodukte
in Schnäppchen
Google Pixel Tablet Querformat
Pixel Tablet: Google stellt die Tablet-Entwicklung erneut ein
in Tablets
Dreame stellt H15 Pro FoamWash und H15S vor
in Smart Home
Samsung stellt Galaxy Tab S10 Lite vor – startet bei 399 Euro
in Tablets
Hue Bridge Pro wird 50 % teurer als das Vorgängermodell
in Smart Home
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife | Update