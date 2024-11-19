PlayStation 5 DualSense Controller: So sieht die 30th Anniversary Edition aus
Sony schickt diese Woche die 30th Anniversary Edition der PS5-Kollektion ins Rennen und bei dieser hat man das komplette Lineup in Grau gefärbt. Also fast, denn das VR-Headset gibt es nicht in Grau, die Nachfrage danach ist zu gering.
Eine PS5 Pro hat vermutlich keiner hier bekommen, die war sehr limitiert, bei den anderen Produkten war es möglich. Ich hatte leider Pech, dabei wollte ich einfach nur einen DualSense ergattern. Doch Sony hat mir diesen jetzt vorab geschickt.
Heute erreichte mich ein überraschendes Paket, in dem der graue DualSense für die PS5 lag und er sieht in echt noch viel besser als auf den Bildern aus. Es ist mit einem Schlag mein favorisierter Controller geworden, er löst sogar Mattschwarz ab.
Die Funktionen sind natürlich identisch, es ist nur eine optische Sonderedition, die Details gefallen mir aber wirklich gut. Das Grau erinnert nicht nur an die erste Sony PlayStation, die am 3. Dezember ihr Jubiläum feiert, auch die Farben passen dazu.
Jetzt würde ich mir noch graue Platten für die PS5 Pro in diesem Design wünschen, aber Platten hat Sony nicht zum Jubiläum geplant, da sonst wohl keiner die Konsole kaufen würde. Nur schade, dass Sony diese Edition nicht für jeden Nutzer verkauft.
Ich habe übrigens bei der PS5 Slim schon ein paar Anpassungen vorgenommen, um diese Retro-Optik zu erhalten, wenn auch nicht ganz. Mal schauen, was da bei der PS5 Pro noch alles an Platten kommt, bisher bietet Sony selbst noch keine an.
Doch der graue Controller ist ein echtes Highlight, das wurde mir direkt nach dem Auspacken klar. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt nutzen werde. Verkaufen ist keine Option, gar keine Frage, aber ob ich ihn wirklich abnutzen möchte? Mal schauen, vielleicht wandert er auch ins Regal in meinem YouTube-Hintergrund.
Sehr sexy. Clean und matt.
Grau ist für mich die mit sehr großen Abstand langweiligste Farbe die es gibt…
Hat halt ein bisschen den Nostalgiebonus. Fie farbigen Symbole machen meiner Meinung nach auch viel aus.
Muss gestehen ich halte nicht viel von Nostalgie, meine PS1 fand ich damals schon extrem Hässlich. Es war ein grauer kleiner Kasten.
Absolut nix besonderes und vor allem keine Design Ikone, nicht mal ansatzweise…
Die Nostalgie Brille macht komische Sachen mit Menschen…
Ich finde oft den Mix gut. Moderne und alte Optik kombinieren. Aber ja, solche Editionen haben mehr emotionalen Charakter. Für mich war das als Kind nicht nur ein grauer Kasten.
Ich glaube du verstehst nicht wie Nostalgie funktioniert.
Geschmäcker sind halt verschieden.
Letztendlich sieht alles besser aus, als der Standard Controller in weiß. Die Farbe passt einfach nicht zum Design. Der X Box Elite Controller sieht beispielsweise super in schwar/weiß aus. Das weiß hier wirkt wie billigstes Plastik.
Sehe ich auch so. Das mit der Nostalgie verstehe ich. Macht aus dem Ding dennoch keinen schönen Controller.
PS: Ich finde es aber dennoch super von Sony das anzubieten. Natürlich machen die das auch nicht zum Selbstzweck.
Das mediale Echo dazu finde ich aber etwas albern :-D
ich find seine hier erwähnte mattschwarze um einiges schlimmer. :D