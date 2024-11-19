PlayStation 5 DualSense Controller: So sieht die 30th Anniversary Edition aus

Sony schickt diese Woche die 30th Anniversary Edition der PS5-Kollektion ins Rennen und bei dieser hat man das komplette Lineup in Grau gefärbt. Also fast, denn das VR-Headset gibt es nicht in Grau, die Nachfrage danach ist zu gering.

Eine PS5 Pro hat vermutlich keiner hier bekommen, die war sehr limitiert, bei den anderen Produkten war es möglich. Ich hatte leider Pech, dabei wollte ich einfach nur einen DualSense ergattern. Doch Sony hat mir diesen jetzt vorab geschickt.

Heute erreichte mich ein überraschendes Paket, in dem der graue DualSense für die PS5 lag und er sieht in echt noch viel besser als auf den Bildern aus. Es ist mit einem Schlag mein favorisierter Controller geworden, er löst sogar Mattschwarz ab.

Die Funktionen sind natürlich identisch, es ist nur eine optische Sonderedition, die Details gefallen mir aber wirklich gut. Das Grau erinnert nicht nur an die erste Sony PlayStation, die am 3. Dezember ihr Jubiläum feiert, auch die Farben passen dazu.

Jetzt würde ich mir noch graue Platten für die PS5 Pro in diesem Design wünschen, aber Platten hat Sony nicht zum Jubiläum geplant, da sonst wohl keiner die Konsole kaufen würde. Nur schade, dass Sony diese Edition nicht für jeden Nutzer verkauft.

Ich habe übrigens bei der PS5 Slim schon ein paar Anpassungen vorgenommen, um diese Retro-Optik zu erhalten, wenn auch nicht ganz. Mal schauen, was da bei der PS5 Pro noch alles an Platten kommt, bisher bietet Sony selbst noch keine an.

Doch der graue Controller ist ein echtes Highlight, das wurde mir direkt nach dem Auspacken klar. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn überhaupt nutzen werde. Verkaufen ist keine Option, gar keine Frage, aber ob ich ihn wirklich abnutzen möchte? Mal schauen, vielleicht wandert er auch ins Regal in meinem YouTube-Hintergrund.

