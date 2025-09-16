Firmware und OS

PlayStation 5 (Pro): Großes Update auf Version 12 hat ein Datum

Autor-Bild
Von
|
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header

Sony plant immer zwei große Updates für die PlayStation 5 und mittlerweile auch PlayStation 5 Pro jedes Jahr ein, zwischendrin gibt es dann kleine Update, die oft nur Dinge optimieren. Ein großes Update kommt im Frühjahr und eins im Herbst.

Version 11 kam im Frühjahr und jetzt steht Version 12 für den Herbst bereit, was laut Sony schon morgen (17. September) für die Konsolen verteilt wird. Das Update ist seit Juli offiziell und in der Beta, es bringt vor allem zwei größere Neuerungen mit.

Ein neues Feature nennt sich „Power Saver“, welches bei „unterstützten PS5-Spielen“ die Performance drosselt und dafür sorgt, dass die Konsole weniger Strom benötigt. Es handelt sich um eine Funktion für die Nachhaltigkeit und ist natürlich keine Pflicht für die PS5-Nutzer (vermutlich mit Blick auf den Handheld entwickelt).

Die zweite Neuerung, die vermutlich deutlich mehr freuen wird, ist ein besserer Support für mehrere Geräte beim DualSense-Controller. Nach dem Update der Konsole wird es auch ein Update für den Controller geben und danach kann man bis zu vier Geräte gleichzeitig nutzen (und nahtlos zwischen diesen wechseln).

Sobald ein neues Gerät mit dem DualSense verbunden ist, wechselt man, in dem man die PlayStation-Taste und eine Action-Taste drückt. Auf die vier Tasten kann man sich jeweils ein Gerät legen und das muss natürlich keine PlayStation sein.

PlayStation-Event für nächste Woche geplant

Sony soll für kommende Woche ein großes PlayStation-Event geplant haben, das vermutlich im Vorfeld der Tokyo Game Show stattfindet. Die…

16. September 2025 | Jetzt lesen →

