PlayStation-Event für nächste Woche geplant

Sony soll für kommende Woche ein großes PlayStation-Event geplant haben, das vermutlich im Vorfeld der Tokyo Game Show stattfindet. Die Show startet am 25. September, sprich am Donnerstag, Sony könnte also den Mittwoch wählen.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von einem Event hören, aber mit „Nate the Hate“ haben wir eine weitere und gute Quelle für solche Meldungen. Und er spricht ganz klar von „nächster Woche“ – Details zum Event nennt es allerdings nicht.

Aktuell ist eher mit einer großen State of Play zu rechnen, mit einem vollwertigen PlayStation Showcase rechnen nicht mehr viele Fans, auch wenn es sich viele seit einer langen Zeit mal wieder wünschen. Sony selbst zeigt aber mittlerweile nicht mehr so gerne, was noch sehr weit in der Zukunft liegt, die Gegenwart zählt mehr.

Womit ist zu rechnen? Wolverine gilt als sicher, vielleicht gibt es neue Details rund um Intergalactic, auch wenn Naughty Dog angeblich erst 2027 bereit ist, und dann ist auch immer mit einer Überraschung im Stil von Astro Bot zu rechnen, also einem etwas kleineren Projekt. Vielleicht sehen wir ja auch noch ein Highlight für 2025.