PlayStation 5 Pro: Sony plant sehr großes Update für 2026

Ein Jahr nach dem Marktstart und gut zwei Jahre vor der PlayStation 6, hat Sony die PlayStation 5 Pro noch nicht abgeschrieben. Im Gegenteil, nächstes Jahr soll ein großes Upgrade kommen und wir werden sowas wie „PSSR 2.0“ sehen.

Das ist die Abkürzung für PlayStation Spectral Super Resolution, die Upscaling-Technologie für die Konsole von Sony. Nächstes Jahr soll hier ein großes Update anstehen, welches mit dem Schritt von FSR 3 zu FSR 4 beim AMD verglichen wird.

Sony selbst hat von offizieller Seite immer wieder angedeutet, dass sowas kommt und man hier eng mit AMD arbeitet. Die große Hoffnung ist jetzt, und damit bin ich sicher nicht alleine, dass Rockstar das bereits voll für GTA 6 nutzen wird. Aber, und das ist die schlechte Nachricht, die neue PSSR-Version benötigt etwas Arbeit.

Bereits optimierte Pro-Spiele müssen erneut angepasst werden, da die Technik unter der Haube eine andere ist. Bleibt zu hoffen, dass das nächstes Jahr deutlich mehr Entwicklerstudios umsetzen, aktuell ist der Support doch eher bescheiden.