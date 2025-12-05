Gaming

PlayStation 5 Pro: Sony plant sehr großes Update für 2026

Autor-Bild
Von
|
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header

Ein Jahr nach dem Marktstart und gut zwei Jahre vor der PlayStation 6, hat Sony die PlayStation 5 Pro noch nicht abgeschrieben. Im Gegenteil, nächstes Jahr soll ein großes Upgrade kommen und wir werden sowas wie „PSSR 2.0“ sehen.

Das ist die Abkürzung für PlayStation Spectral Super Resolution, die Upscaling-Technologie für die Konsole von Sony. Nächstes Jahr soll hier ein großes Update anstehen, welches mit dem Schritt von FSR 3 zu FSR 4 beim AMD verglichen wird.

Sony selbst hat von offizieller Seite immer wieder angedeutet, dass sowas kommt und man hier eng mit AMD arbeitet. Die große Hoffnung ist jetzt, und damit bin ich sicher nicht alleine, dass Rockstar das bereits voll für GTA 6 nutzen wird. Aber, und das ist die schlechte Nachricht, die neue PSSR-Version benötigt etwas Arbeit.

Bereits optimierte Pro-Spiele müssen erneut angepasst werden, da die Technik unter der Haube eine andere ist. Bleibt zu hoffen, dass das nächstes Jahr deutlich mehr Entwicklerstudios umsetzen, aktuell ist der Support doch eher bescheiden.

Mark Zuckerberg Metaverse

Die Vision des Metaverse ist gescheitert

Es sollte das ganz große Ding für die Zukunft werden und war für Mark Zuckerberg so wichtig, dass er den…

5. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / PlayStation 5 Pro: Sony plant sehr großes Update für 2026
Weitere Neuigkeiten
Men In Black 5: Das große Comeback im Kino
in News
Das iPhone Air schneidet ungewöhnlich schlecht ab
in Smartphones
VW ID Polo und VW ID.2X: Die neue Offensive der Elektroautos kommt
in Mobilität
The All Electric Volkswagen Id.7 Tourer
KBA-Zulassungsstatistik: Diese Modelle sichern sich die Top-Positionen
in Mobilität
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Cloudflare erneut mit Störung – massive Ausfälle zahlreicher Websites und Dienste
in Dienste
Tesla führt sein bisher günstigstes Elektroauto in Deutschland ein
in Mobilität
Congstar
congstar Winteraktion: Mehr Datenvolumen für Homespot- und Prepaid-Tarife
in Tarife
Bundesregierung erwägt Pflicht für Türwarnsysteme
in Mobilität
Google plant neue Gesten für die Pixel Watch
in Wearables
Netflix Logo 2025 Neu
HBO, Harry Potter, Batman und mehr: Netflix möchte Warner kaufen
in News