Gaming

Das steckt drin: Die neue PlayStation 5 Pro ist da

Autor-Bild
Von
|
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header

Sony verkauft mittlerweile die neue Revision der PlayStation 5 im Handel und es hat sich bereits angedeutet und ist jetzt mehr oder weniger offiziell, da sie erste Shops in Europa gelistet haben, wir bekommen auch eine neue PlayStation 5 Pro.

Bei der neuen PS5 Pro (CFI-7121) ändert sich jedoch weniger, als bei der PS5, die gute Nachricht ist, dass es daher auch bei 2 TB Speicher bleibt. Angeblich hat Sony die Effizienz der neuen Revisionen optimiert, aber das lässt sich nicht prüfen.

Eine optische Änderung gibt es bei der Pro-Version nicht, die normale PS5 ist jetzt matt in der Mitte, das hätte der PS5 Pro sicher auch gut gestanden. Und es ist noch unklar, ob wirklich der neue DualSense V3 mit Wechselakku im Lieferumfang ist.

Ich gehe davon aus, dass die üblichen Medien die neue Version kaufen und genau untersuchen werden. Wir berichten, sobald es hier Details gibt. In Deutschland habe ich die neue PS5 Pro noch nicht gefunden, hier gibt es nur das alte Modell.

Fast 300 Euro: Sony bringt offizielle PlayStation-Buch auf den Markt

Sony wird im Frühjahr 2026 ein offizielles PlayStation-Buch auf den Markt bringen, welches noch ein Teil des 30. Jubiläums ist,…

30. September 2025 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Das steckt drin: Die neue PlayStation 5 Pro ist da
Weitere Neuigkeiten
Polestar bessert beim Flaggschiff endlich nach
in Mobilität
Google Pixel 9a Hand
Google soll weiteres Pixel-Smartphone für 2025 geplant haben
in Smartphones
Amazon Echo Spot 2024 Header
Ausverkauf? Amazon reduziert viele Echo-Speaker
in News
Neue Serien und Filme bei Disney+: Das sind die Neuheiten im Oktober 2025
in News
Genesis GV60 Magma: Der Hyundai Ioniq 5 N für den „Gentleman“ steht an
in Mobilität
Neuer Amazon Fire TV Stick 4K Select bringt einen Nachteil mit
in News
Neuer Google Home Speaker zeigt sich erneut
in Audio
Ist das Samsung Galaxy S26 Pro doch nur eine Mogelpackung?
in Smartphones
Apple Ipad Pro M4 2024 Header
Apple M5: Neues iPad Pro und neue Vision Pro sind bestätigt
in AR und VR
Das ist der elektrische Audi A3 für 2026
in Mobilität