Das steckt drin: Die neue PlayStation 5 Pro ist da
Sony verkauft mittlerweile die neue Revision der PlayStation 5 im Handel und es hat sich bereits angedeutet und ist jetzt mehr oder weniger offiziell, da sie erste Shops in Europa gelistet haben, wir bekommen auch eine neue PlayStation 5 Pro.
Bei der neuen PS5 Pro (CFI-7121) ändert sich jedoch weniger, als bei der PS5, die gute Nachricht ist, dass es daher auch bei 2 TB Speicher bleibt. Angeblich hat Sony die Effizienz der neuen Revisionen optimiert, aber das lässt sich nicht prüfen.
Eine optische Änderung gibt es bei der Pro-Version nicht, die normale PS5 ist jetzt matt in der Mitte, das hätte der PS5 Pro sicher auch gut gestanden. Und es ist noch unklar, ob wirklich der neue DualSense V3 mit Wechselakku im Lieferumfang ist.
Ich gehe davon aus, dass die üblichen Medien die neue Version kaufen und genau untersuchen werden. Wir berichten, sobald es hier Details gibt. In Deutschland habe ich die neue PS5 Pro noch nicht gefunden, hier gibt es nur das alte Modell.
in Mobilität
in Smartphones
in News
in News
in Mobilität
in News
in Audio
in Smartphones
in AR und VR
in Mobilität