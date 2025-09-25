Sony plant auch eine „neue“ PlayStation 5 Pro

Die neue PlayStation 5 ist mittlerweile im Handel erhältlich und mit der Revision hat sich Sony dazu entschieden, dass man die Menge des Speichers wieder von 1 TB auf 825 GB reduziert. Doch es kommt auch bald eine neue PlayStation 5 Pro.

Wie Dealabs berichtet, wird auch die bessere PS5 in absehbarer Zeit eine Revision (CFI-7121) bekommen, am 30. September geht es los. Die gute Nachricht ist, dass Sony die Menge des Speichers hier nicht reduziert, es bleibt bei den 2 TB.

Preislich soll sich auch nichts ändern, wir sprechen also über 799,99 Euro bei der UVP, im Handel zahlt man aber häufig etwas weniger. Bisher ist noch unklar, was die Revision der PlayStation 5 Pro mitbringt, Sony selbst wird es eher nicht sagen.

