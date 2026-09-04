Nintendo plant angeblich eine große Zelda-Überraschung

Eine direkte Fortsetzung kommt bei Zelda nicht so oft vor, eine richtige Trilogie gab es bisher aber noch nie. Mit der Wilds-Ära könnte es das geben, wie Shpeshal Nick und Jeff Grubb diese Woche diskutiert (Podcast) haben. Man hat gehört, dass Nintendo die Welt von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom erneut nutzt.

Während der erste Teil der Open World-Reihe die Welt einführte und der zweite Teil eine Ebene im Himmel und unter der Erde hinzufügte, könnte der dritte Teil die Dimensionen einführen. Wobei unklar ist, ob die Story dann wirklich mit BotW und TotK zusammenhängt. Man will aber wohl diese Welt ein weiteres Mal benutzen.

Ich hoffe nicht, dass das stimmt, denn ich habe beim letzten Spiel gemerkt, dass der WOW-Effekt weg ist. Und die Welt ist zu groß und oft viel zu leer, man muss sich nicht noch größer machen. Mal schauen, ob da etwas dran ist, vielleicht wird Nintendo ja auf der Zelda-Direct kommende Woche das Spiel erstmals bestätigen.

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