The Last of Us geht weiter: Naughty Dog spricht offen über „Part 3“

Aktuell liegt der Fokus von Naughty Dog komplett auf Intergalactic, was quasi fast abgeschlossen ist und 2027 kommen dürfte. Die anderen Marken, also Uncharted und The Last of Us, ruhen, da auch dieses Studio ein Live-Service-Spiel plante.

Aber vor allem The Last of Us ist noch nicht abgeschlossen, so Neil Druckman die Woche in der Washington Post. Es ist nicht das erste Mal, dass Naughty Dog einen Part 3 andeutet, das Finale einer Trilogie gilt seit 2024 eigentlich als sehr sicher.

Wir sind noch nicht fertig mit „The Last of Us“. Es sind einige Projekte in Arbeit, über die ich, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist, sehr gerne berichten werde.

Ich gehe fest davon aus, dass wir The Last of Us Part 3 bekommen werden, aber nicht in diesem Jahrzehnt und nicht mit der PS5-Ära. Da wird man gerade noch Intergalactic veröffentlichen können, vielleicht auch noch ein neues Uncharted in Kombination mit einem anderen Studio, aber diese Reise geht mit der PS6 weiter.

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