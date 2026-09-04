Gaming

Nintendo zeigt Zelda-Remake nächste Woche

Oliver Schwuchow
Von

Vor ein paar Tagen deutete sich eine Nintendo Direct am 10. September an, auch dank einer offiziellen Ankündigung von Ubisoft (Details zum neuen Just Dance gibt es am 10. September und das wurde bisher eben immer bei Nintendo gezeigt).

Zelda-Remake: Wann kommt die Direct?

Mittlerweile machen auch der 8. September und 9. September die Runde, es gibt wieder sehr viele Quellen, die etwas gehört haben wollen. Eine wirft sogar zwei Direct-Ausgaben in den Raum. Eine gute Nintendo-Quelle fehlt bisher allerdings.

Der bekannte „NateTheHate“ hat bisher nur verraten, dass er einen Podcast rund um dieses Thema aufnimmt. Er kennt das Datum also und wird es sicher sehr bald teilen. Aber es wird um Zelda gehen und wir werden das neue Remake sehen.

Also, von Dienstag bis Donnerstag steht aktuell alles im Raum. Wann Nintendo das Zelda-Remake von „Ocarina of Time“ genau zeigt, ist unklar, aber es ist sehr sicher, dass wir es nächste Woche sehen. Immerhin wird es noch 2026 erscheinen.

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