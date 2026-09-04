PlayStation Studios: Kritik an Sony wird lauter

In den letzten Monaten konnte Sony die Lücke der PlayStation Studios noch ganz gut verstecken, aber sie wird immer sichtbarer und vor allem Events wie die State of Play machen es deutlich. Man warb zum Start des Events erneut mit Wolverine, was wir jetzt schon echt oft gesehen haben und in wenigen Tagen erscheint.

Dabei kann Sony froh sein, dass Insomniac Games weiterhin abliefert, denn viele PlayStation Studios spüren die gescheiterte Live-Service-Strategie. Ein richtiges PlayStation Showcase wäre aktuell nicht möglich, da man nicht genug Spiele parat hätte. Aber selbst für eine State of Play war das News-Seiten zu langweilig.

State of Japan has ended. I stopped watching because both presentations were too long together pic.twitter.com/HOZrv7KIuJ — Wario64 (@Wario64) September 3, 2026

Die Meinungen sind nach dem September-Event eindeutig, ein „this could have been an Email“ ist wohl die beste Zusammenfassung. Und nicht nur das. Parallel dazu wurden die PlayStation-Accounts von den Bringt-die-Disc-zurück-Nutzern geflutet. Ein echter Austausch? Das ist bei der PlayStation derzeit nicht möglich.

Sony verkauft zwar in etwa so viele PS5-Einheiten wie PS4-Einheiten, und das trotz gestiegener Konsolenpreise, Aber die PS5-Ära ist nicht die beste Ära der eigenen Studios. Viele hofften auch, dass man wenigstens Intergalactic von Naughty Dog zeigt, was 2027 kommen soll. Aber Sony machte Final Fantasy 7 zum Highlight.

Das Spiel haben wir diesen Sommer auch schon sehr oft gesehen und Teil 3 ist auch nicht mehr exklusiv für die PS5, so wirklich spannend ist das also nicht. Das am meisten geschaute Video der State of Play ist der PS5-Controller für GTA 6, ohne diesen Blockbuster wäre die Lage der PlayStation 5 vermutlich schlechter.

Es gibt genug PS5-Spiele (mein Backlog ist gefüllt), aber diese Generation lebt vor allem von den Drittanbietern und Neuauflagen der PS4-Ära. Gegen Ende der PS5-Ära wird das nochmal deutlich. Ich hoffe, dass Sony daraus gelernt hat und es mit der PS6-Ära wieder besser macht. Discs sind mir egal, die Spiele jedoch nicht.

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