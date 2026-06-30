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PlayStation 6: Sony spricht über Preis und neue Möglichkeiten

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Es wirkt fast so, als würde Sony den kommenden PlayStation-Handheld am liebsten schon bestätigen, denn nicht nur in einem Interview hat man diesen angedeutet, in einer Fragerunde mit Investoren war dieser Schritt auch mal wieder ein Thema.

Die Hardware (sprich die PlayStation) sei „die Basis“ und wird es bleiben, aber neue Produkte „wie die PlayStation Portal“ sind wichtig und bei der nächsten Plattform (also PS6) will Sony dann „Möglichkeiten über das Wohnzimmer hinaus anbieten“.

Und wie sieht es mit den möglichen Kosten einer PlayStation 6 aus? Hier hat Sony betont, dass man „nicht beabsichtigen, Hardware mit erheblichen Verlusten zu verkaufen“. Sollte die Analyse also stimmen und die Herstellungskosten der PS6 bei 960 Dollar liegen, dann wären maximal 899 Dollar möglich, weniger sicher nicht.

Wobei man bedenken sollte, dass Preise steigen und Sony daher mit 999 Dollar bzw. 999 Euro starten könnte, zur Not, wenn die PS6 gar nicht durchstartet, kann man immer noch mit Angeboten arbeiten. Lieber den Preis senken als steigern.

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  1. Tobias 🏆
    sagt am

    Ich für meinen Teil stelle mich auf 999 Euro ein. Und dann mal sehen, was es wird.

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  2. Philipp 🔆
    sagt am

    Mit Laufwerk sind wir drin schon ein Stück über Tausend Euro.
    Schwierig.
    Bin gespannt wie Sony da Kaufanreize setzen will.

    Antworten
  3. Gamer 🪴
    sagt am

    Hahaha. Damit genauso wie die Steam Maschine?

    Die 5pro kostet doch jetzt schon 860 euro mit vernünftiger Ausstattung

    Antworten

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