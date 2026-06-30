PlayStation 6: Sony spricht über Preis und neue Möglichkeiten

Es wirkt fast so, als würde Sony den kommenden PlayStation-Handheld am liebsten schon bestätigen, denn nicht nur in einem Interview hat man diesen angedeutet, in einer Fragerunde mit Investoren war dieser Schritt auch mal wieder ein Thema.

Die Hardware (sprich die PlayStation) sei „die Basis“ und wird es bleiben, aber neue Produkte „wie die PlayStation Portal“ sind wichtig und bei der nächsten Plattform (also PS6) will Sony dann „Möglichkeiten über das Wohnzimmer hinaus anbieten“.

Und wie sieht es mit den möglichen Kosten einer PlayStation 6 aus? Hier hat Sony betont, dass man „nicht beabsichtigen, Hardware mit erheblichen Verlusten zu verkaufen“. Sollte die Analyse also stimmen und die Herstellungskosten der PS6 bei 960 Dollar liegen, dann wären maximal 899 Dollar möglich, weniger sicher nicht.

Wobei man bedenken sollte, dass Preise steigen und Sony daher mit 999 Dollar bzw. 999 Euro starten könnte, zur Not, wenn die PS6 gar nicht durchstartet, kann man immer noch mit Angeboten arbeiten. Lieber den Preis senken als steigern.

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