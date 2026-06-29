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PlayStation 6: Preis und Datum machen mal wieder die Runde

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Wann kommt die PlayStation 6? Und was wird Sony für die PS6 verlangen? Zwei Fragen, die viele Nutzer beschäftigen und die immer wieder ein Thema in der Gerüchteküche sind. Der Insider „KeplerL2“ liefert uns dazu wieder neue Details.

Er hat mal wieder betont, dass die PlayStation 6 weiterhin für Ende 2027 eingeplant ist und mit Blick auf die aktuelle Prognose der Speicherkrise, die wohl bis nach 2030 anhalten wird, würde es sich nicht lohnen, wenn man die Konsole verschiebt.

Sowas ist teuer, sowas zerstört Pläne, Sony hat Verträge mit anderen Zulieferern geschlossen und am Ende steigen die Kosten weiter und die Lage wäre schlimmer.

Eine PlayStation 6 für 1.000 Euro?

Doch was könnte so eine PlayStation 6 kosten? Die Herstellungskosten sind von etwa 760 Dollar auf etwa 960 Dollar gestiegen, so die Quelle weiter, unter 900 Dollar wird die Konsole also sicher nicht kosten. Wenn Sony etwas draufzahlt, dann sind 899 Dollar möglich, aber auch 999 Dollar wären nicht ausgeschlossen.

Wir sind in der Ära der 1.000-Euro-Konsolen, es wird vermutlich auch nicht mehr nach unten gehen, der Preis für Konsolen hat sich in dieser Generation verdoppelt.

Meine Vermutung bleibt, ich tippe weiterhin auf Ende 2027 bei der PlayStation 6, weil die Nachfrage nach der PS5 sinkt und GTA 6 das nur kurzfristig ändern wird. Ich hätte bisher allerdings mit 799 Euro gerechnet, wovon ich nach den vielen Preiserhöhungen nicht mehr ausgehe, wenn es gut läuft, bleiben wir dreistellig.

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29. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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