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Zukunft der Xbox: Nächste Woche wird es „brutal“

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Microsoft lässt seinen Worten langsam Taten folgen und baut das Xbox-Team um und bereitet sich auf eine neue Zukunft vor. Das hat allerdings auch Entlassungen zur Folge, die sich bereits in den letzten Tagen immer wieder angedeutet haben.

Man wird wohl noch das letzte Quartal abwarten, welches heute endet, und nächste Woche folgt dann der Radikalschlag. Es werden Studios geschlossen und es wird Entlassungen bei Xbox Studios geben, die bleiben, so George Broussard heute.

Tom Warren spricht von einer „brutalen“ Woche und George Broussard hat wohl auch schon eine interne Liste gesehen, die er aber nicht teilen möchte. Doch es wird „die größte Entlassungswelle in der Geschichte des Gaming“, so die Quelle.

Er geht sogar davon aus, dass die Xbox „sehr lange äußerst unbeliebt sein“ wird, sobald das alles öffentlich ist. Das aufpolierte Image hat nicht lange gehalten, jetzt folgen die negativen Schlagzeilen. Mal schauen, ob die neue Xbox-Chefin wirklich einen Plan für die Zukunft hat oder einfach nur die Kosten der Sparte senken will.

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  1. Felix 🔆
    sagt am

    Können die Xbox Sparte auch direkt verkaufen nun und Milliarden abschreiben. Das Ding ist durch.

    Antworten
  2. Philipp 🔆
    sagt am

    Schade? Ja.
    Traurig? Auf jeden Fall.
    Überraschend. Eher nicht.

    Es ist genau so gekommen wie ich es erwartet habe als MS damals auf großer Einkaufstour war. Mit Geld umsich werden und alles aufkaufen. Nichts daraus machen und am Ende ein Laden nach dem anderen dicht machen.
    Abgesehen von den Kunden sind hier natürlich vor allen wieder die einzelnen Entwickler die leitragenden die jetzt ihren Job Verlieren weil jemand wieder nicht managen konnte.

    Antworten

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