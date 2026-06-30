Zukunft der Xbox: Nächste Woche wird es „brutal“

Microsoft lässt seinen Worten langsam Taten folgen und baut das Xbox-Team um und bereitet sich auf eine neue Zukunft vor. Das hat allerdings auch Entlassungen zur Folge, die sich bereits in den letzten Tagen immer wieder angedeutet haben.

Man wird wohl noch das letzte Quartal abwarten, welches heute endet, und nächste Woche folgt dann der Radikalschlag. Es werden Studios geschlossen und es wird Entlassungen bei Xbox Studios geben, die bleiben, so George Broussard heute.

Tom Warren spricht von einer „brutalen“ Woche und George Broussard hat wohl auch schon eine interne Liste gesehen, die er aber nicht teilen möchte. Doch es wird „die größte Entlassungswelle in der Geschichte des Gaming“, so die Quelle.

Er geht sogar davon aus, dass die Xbox „sehr lange äußerst unbeliebt sein“ wird, sobald das alles öffentlich ist. Das aufpolierte Image hat nicht lange gehalten, jetzt folgen die negativen Schlagzeilen. Mal schauen, ob die neue Xbox-Chefin wirklich einen Plan für die Zukunft hat oder einfach nur die Kosten der Sparte senken will.

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen

Haken setzen ↗