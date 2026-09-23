PlayStation 6 und Xbox Helix: Es geht in die heiße Phase

Die kommende Xbox wird der neuen PlayStation theoretisch etwas überlegen sein und mit 56 vs. 40 TFLOPS mehr rohe Power haben, aber vermutlich wird sie auch teurer. Und wie die Quelle „KeplerL2“ betont, diese Angabe ist ja auch nicht alles.

Auf dem Papier ist die aktuelle Xbox auch etwas vor der PS5, in der Praxis ist das aber nicht oft der Fall. Im Gegenteil, da sich die PlayStation deutlich besser als die Xbox verkauft, optimieren viele Entwickler ihre Spiele sogar für die Sony-Konsole.

Doch zurück zur nächsten Generation, die neuen Chips sind laut Quelle „tapped out“, was bedeutet, dass sie sich in der finalen Testphase befinden und sich da nichts mehr ändert. Selbst wenn Sony und/oder Microsoft ihre Konsole mit Blick auf die Speicherkrise verschieben, so wird man die Hardware nicht mehr groß ändern.

Die Frage ist also, ob sich die Speicherkrise nächstes Jahr wirklich entspannt, was sich nicht andeutet, im Gegenteil, sie wird eine Weile bleiben. Und da die Hardware quasi fertig ist, dürfte die PlayStation 6 wie geplant (vermutlich 2027) kommen.

Neue Konsolen: Offiziell ist es noch ruhig

Allerdings ist es immer noch ungewöhnlich ruhig und bisher hat nur Microsoft die nächste Xbox als Projekt „Helix“ bestätigt. Beide nannten aber noch keine Details zur Hardware, was man sonst gerne im Sommer macht, wenn es an Weihnachten im Jahr darauf losgeht. Zögert man die neuen Konsolen also doch etwas hinaus?

Entweder das, oder man will noch GTA 6 voll mitnehmen, was die Nachfrage im Moment steigert, und lässt den Entwicklern etwas weniger Zeit. Enge Partner sind sowieso schon informiert und der Übergang von einer Generation zur nächsten Generation ist immer länger, da muss nicht jedes Spiel direkt dafür optimiert sein.

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