Gaming

Halo bekommt ein „komplett neues Spiel“

Oliver Schwuchow
Von

Die Halo Studios wurden zwar von Microsoft auf ein Minimum reduziert und sind nur noch für den Support da, die Marke selbst hat aber eine Zukunft. Aber es gibt ein neues Entwicklerteam, welches sich jetzt bei Activision formieren soll.

Laut THR sei hier ein ganz neues Spiel der Reihe in Entwicklung, bei dem es sich um ein Hauptspiel mit allem drum und dran handelt. Die letzte Kampagne von Halo erschien 2021 mit Infinite, die neue Kampagne dürfte aber viele Jahre dauern.

Unklar ist, wie es mit den Remakes aussieht, denn nach Halo 1 sollten eigentlich noch Halo 2 und Halo 3 ein Remake bekommen. Es würde mich allerdings nicht wundern, wenn sie einkassiert werden, da das Halo Remake nicht so gut ankommt.

Schauen wir mal, wohin die Reise von Halo geht. Microsoft hat sie in den letzten Jahren oft mit Füßen getreten, ich will daher mal vorsichtig optimistisch sein. Aber ich gehe davon aus, dass wir das nächste Spiel erst in den 2030er Jahren sehen.

Unterhaltung · 23. September 2026

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