Ubisoft zeigt Remake von Rayman im Detail

Eigentlich sollte Rayman Legends Retold am 1. Oktober erhältlich sein und für die Woche waren erste Eindrücke geplant, aber Ubisoft hat das Spiel verschoben. Es erscheint jetzt erst am 1. Dezember und somit nur zwei Wochen nach GTA 6.

Und ja, vor und nach GTA 6 ist jetzt die Zeitrechnung bei Spielen.

Aber man hatte für diese Woche den ausführlichen Trailer mit allen Details zum Remake geplant und den wollte Ubisoft nicht verschieben. Wer sich also anschauen will, was einen theoretisch in einer Woche erwartet hätte, hier ist das Video:

Ich bin wirklich gespannt auf das Remake, denn Rayman Legends ist eines der besten Jump’n’Runs und das ist nicht nur ein 1:1 Remake, es ist mehr. Aber der neue Zeitpunkt ist mehr als schlecht, denn Zelda und GTA haben ganz klar bei mir Priorität und ich weiß nicht, ob ich bis Ende des Jahres noch mehr Zeit habe.

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