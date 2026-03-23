Es wird passieren: Keine PlayStation-Spiele mehr für PC-Spieler
Jason Schreier berichtete vor ein paar Wochen, dass Sony seine Strategie für PC-Spiele geändert hat und die großen Blockbuster ab jetzt wieder exklusiv für die PS5 sind. Dies soll laut Quelle schon mit Saros starten, denn im Gegensatz zu Returnal, dem letzten Spiel von Housemarque, wird Saros nicht auf dem PC landen.
Und diese Strategie sei sicher, so Jason Schreier am Wochenende in einem Eintrag bei Resetera, die Gerüchte rund um einen neuen PC-Launcher von Sony sind also ausgedacht (vielleicht war ein solcher geplant und wurde ebenfalls gestrichen).
Eine Ausnahme gibt es allerdings, denn neue Live-Service-Spiele plant Sony auch in Zukunft für mehrere Plattformen, wie beispielsweise Marathon. Wer jedoch Saros oder Wolverine zocken möchte, der benötigt eine PlayStation 5. Bisher hat sich Sony noch nicht offiziell dazu geäußert, vielleicht erfahren wir im April mehr dazu.
Irgendwann wird Sony das bestätigen, sei es bei einer Telefonkonferenz mit Investoren oder vielleicht sogar, wenn Housemarque mit der Pressearbeit für „Saros“ beginnt und jemand fragt, ob sie vorhaben, das Spiel auf den PC zu bringen, und sie verneinen.
Das Bild ist schrecklich, könnt ihr das iwie kenntlich machen?
Ich kann mir kaum vorstellen das diese Strategie aufgeht. Kaum jemand wird sich deswegen eine PS5 ins Zimmer stellen. Sind wir mal ehrlich die Live Service Games sind nicht beliebt. Damit ist Sony bereits gefloppt. Der Markt ist damit bereits überfüllt genug. Ich bin gespannt wielange man an dieser Strategie festhält.
Das Problem war, dass auch kaum ein PC-Spieler die Spiele in den letzten Monaten gekauft hat und schon gar nicht zum Vollpreis. Und danach kauften sich vermutlich kaum Spieler eine PS5, sondern warteten einfach ab, bis Horizon 2 dann eben irgendwann auf dem PC landet und im Angebot ist.
Sony verzichtet damit auf Geld, was sehr leicht verdient ist, aber Exklusivspiele verkaufen eine Konsole und das dürfte jetzt wieder die Priorität sein.