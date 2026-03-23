Es wird passieren: Keine PlayStation-Spiele mehr für PC-Spieler

Jason Schreier berichtete vor ein paar Wochen, dass Sony seine Strategie für PC-Spiele geändert hat und die großen Blockbuster ab jetzt wieder exklusiv für die PS5 sind. Dies soll laut Quelle schon mit Saros starten, denn im Gegensatz zu Returnal, dem letzten Spiel von Housemarque, wird Saros nicht auf dem PC landen.

Und diese Strategie sei sicher, so Jason Schreier am Wochenende in einem Eintrag bei Resetera, die Gerüchte rund um einen neuen PC-Launcher von Sony sind also ausgedacht (vielleicht war ein solcher geplant und wurde ebenfalls gestrichen).

Eine Ausnahme gibt es allerdings, denn neue Live-Service-Spiele plant Sony auch in Zukunft für mehrere Plattformen, wie beispielsweise Marathon. Wer jedoch Saros oder Wolverine zocken möchte, der benötigt eine PlayStation 5. Bisher hat sich Sony noch nicht offiziell dazu geäußert, vielleicht erfahren wir im April mehr dazu.