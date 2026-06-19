PlayStation: Sony streicht offiziell PC-Strategie
Sony wird weiterhin ausgewählte Spiele der PlayStation Studios auf den PC bringen und auch auf einer Xbox anbieten, aber keine Singleplayer-Spiele mehr, das ist seit Wochen bekannt. Auch wenn Sony es nie so richtig offiziell bestätigt hat.
Doch gegenüber Investoren muss man etwas offener sein und so hat man eine Zeile von 2025 auf der PlayStation-Strategie gestrichen. Dort war vom PC als wichtige Plattform für Wachstum die Rede. Dieser Satz wurde komplett gelöscht.
Wir sind also zurück in der Exklusiv-Ära, Sony geht jetzt wieder den Weg von Nintendo, die diesen nie verlassen haben, und Microsoft eiert noch etwas herum, hat aber auch wieder exklusive Spiele. Man kann durchaus sagen, dass der Weg der kompletten Offenheit bei Konsolen gescheitert ist und nicht gut funktioniert.
Klar, als Spieler wäre es schön, wenn man auf einer Konsole alles zocken kann, aber so verkauft man eben keine Konsolen. Mal schauen, ob die PS6 damit wieder etwas mehr Druck von der kommenden Xbox bekommt. Irgendwie glaube ich es aber nicht, denn der Abstand der Nutzer ist zu groß und Microsoft hat keinen Plan.
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Die sollten trotzdem ihre Plattform bei GeForce NOW listen. :)
Ich glaube Sony agiert jetzt erstmal vorsichtig da sie nicht wollen, dass ihre Spiele mit der Xbox Marke in Verbindung gebracht werden.
Wenn die nächste Xbox aber PC-Spiele unterstützt wäre genau das der Fall. Die Verkaufszahlen auf dem PC würde Sony natürlich gerne mitnehmen aber halt nicht indem sie damit die Verkaufszahlen der nächsten Xbox pushen.
Zumindest springe vieler Entwicklerstudios nicht auf den Zug auf. Square bringt das neue Final Fantasy direkt auf alle Plattformen und Stellard Blade 2 kommt auch direkt für den PC. Aus Sicht einen Entwicklerstudios macht das auch viel mehr Sinn.
Gab doch erst die Tage die Nachricht, dass von den drei großen Plattformen Capcom den größten Gewinn am PC macht und weniger auf der Playstation. Und Capcom ist traditionell ja eher eine Konsolenfirma gewesen.
Bin mir nicht sicher, ob es „gescheitert“ ist. Vielleicht war es auch nur als Test gedacht, wie viel da zu holen ist und/oder um einfach PC Spieler zu „hooken“ sich nun doch auch eine PS zu kaufen..