PlayStation: Sony streicht offiziell PC-Strategie

Sony wird weiterhin ausgewählte Spiele der PlayStation Studios auf den PC bringen und auch auf einer Xbox anbieten, aber keine Singleplayer-Spiele mehr, das ist seit Wochen bekannt. Auch wenn Sony es nie so richtig offiziell bestätigt hat.

Doch gegenüber Investoren muss man etwas offener sein und so hat man eine Zeile von 2025 auf der PlayStation-Strategie gestrichen. Dort war vom PC als wichtige Plattform für Wachstum die Rede. Dieser Satz wurde komplett gelöscht.

Wir sind also zurück in der Exklusiv-Ära, Sony geht jetzt wieder den Weg von Nintendo, die diesen nie verlassen haben, und Microsoft eiert noch etwas herum, hat aber auch wieder exklusive Spiele. Man kann durchaus sagen, dass der Weg der kompletten Offenheit bei Konsolen gescheitert ist und nicht gut funktioniert.

Klar, als Spieler wäre es schön, wenn man auf einer Konsole alles zocken kann, aber so verkauft man eben keine Konsolen. Mal schauen, ob die PS6 damit wieder etwas mehr Druck von der kommenden Xbox bekommt. Irgendwie glaube ich es aber nicht, denn der Abstand der Nutzer ist zu groß und Microsoft hat keinen Plan.

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