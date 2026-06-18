Zukunft der Xbox: „Es werden sehr harte Wochen“

Als die neue Xbox-Chefin das Ruder übernahm, da folgte eine recht positive Phase für die Sparte, mit dem Xbox Showcase als Höhepunkt vor ein paar Tagen. Doch die Stimmung ist gekippt, denn jetzt folgen Taten, und da wird es bald richtig brutal.

Zum einen hat man das neue Vertrauen direkt wieder verspielt, aber auch im Team dürfte die Stimmung schlecht sein, denn so gut wie jeden Tag hört man bei der Xbox von Entlassungen oder sogar, dass man sich von ganzen Studios trennen will.

Die komplette Xbox-Sparte wird analysiert

Jason Schreier von Bloomberg hat aber betont, dass noch nichts final entschieden wurde und die Lage bei der Xbox derzeit sehr unübersichtlich ist. Asha Sharma ist mit allen Teams im Gespräch und es wird Einschnitte geben, aber da tut sich viel.

Es werden sehr harte Zeiten, so der Insider, das komplette Bild werden wir erst „in ein paar Wochen“ sehen. Man sollte aber aufpassen, was man liest, denn da wird gerade sehr viel im Netz geschrieben und auch „Möchtegern-Insider“ tauchen auf.

Es ist ein Auf und Ab bei der Xbox. Schlechte Verkaufszahlen, Kritik an der neuen Chefin, Lob an der neuen Chefin, Lob für die neuen Spiele, Kritik für das Ende der Studios, Lob für Preissenkung beim Xbox Game Pass, langweilig wird es hier nicht.

Doch man erkennt noch keine klare Strategie und keinen Plan, den das neue Xbox-Team verfolgt und vielleicht gibt es das auch noch gar nicht. Es wird ein „heißer“ Sommer und ich hoffe, dass Microsoft diese Sparte nicht auch noch gegen die Wand fährt. Der Gaming-Markt kann eine stabile und gute Xbox sehr gut gebrauchen.

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