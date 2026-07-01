PlayStation: Sony stellt 2028 offiziell die „physische Disk“ ein

GTA 6 ist nur der Anfang, denn das Ende der Disk bei Konsolen ist gekommen und Sony hat heute offiziell bekannt gegeben, dass man neue Spiele ab 2028 nur noch digital anbieten wird. Physische Verpackungen im Handel werden dann, wie bei GTA 6, nur noch einen Code beinhalten. Einen Datenträger gibt es nicht mehr.

2026 und 2027 werden also die letzten Jahre sein, in denen man die Spiele der PlayStation Studios auf CD kaufen kann, ab Januar 2028 ist Schluss. Laut Sony liegt es daran, dass sich die Nutzer „signifikant“ häufiger für die digitale Version entscheiden, man folgt also dem Trend, eine Disk-Version lohnt sich nicht mehr.

Dies ist ein logischer Schritt für Sony Interactive Entertainment, um sich an die Verbrauchertrends anzupassen, da die allgemeine Präferenz für digitale Medien deutlich über die für physische Datenträger hinausgeht. Dieser Wandel wird es uns ermöglichen, uns stärker an die Art und Weise anzupassen, wie der Großteil unserer Community heute am liebsten auf Spiele zugreift und diese spielt.

Es ist aber interessant, dass Unternehmen den Trends besonders schnell folgen, wenn es sich für sie lohnt. Sony verdient bei der PlayStation-Plattform in erster Linie am PlayStation Store und je weniger physische Versionen es gibt, desto mehr Nutzer kaufen ihre Spiele dort. Diese Entwicklung lohnt sich also finanziell für Sony.

Drittanbieter-Stores wären nötig

Als jemand, der nur noch digitale Spiele zockt, ist es mir relativ egal, aber ich kann die Kritiker verstehen, das wird für viele ein harter Wandel. Vielleicht wäre es auch an der Zeit, dass sich die EU die Gaming-Plattformen (wie iOS und Android) mal genauer anschaut und Drittanbieter-Stores für mehr Konkurrenz vorschreibt.

Es wird außerdem interessant zu sehen, was das für die PlayStation 6 bedeutet, die zwar angeblich noch ein Laufwerk hat, aber nur noch extern. Sony könnte diesen Trend befeuern, in dem man es sehr teuer anbietet. Nach diesem Schritt würde es mich aber nicht wundern, wenn man bei der PS6 kein Bundle mehr verkauft.

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