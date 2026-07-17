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PlayStation: Sony schweigt zum Disc-Aus, lässt aber jede Kritik zu

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Sony macht das, was viele von Sony erwartet haben. Nachdem man eine Weile komplett ruhig war und sich öffentlich nicht zum Disc-Aus ab 2028 äußerte, wurde man vor ein paar Tagen wieder aktiv und teilt wieder Inhalte über soziale Medien.

Diese werden seit dem von „Fans“ gestürmt und fleißig kommentiert, auch wenn die Intensität so langsam nachlässt. Ich glaube aber irgendwie nicht, dass Sony das dieses Mal aussitzen kann, man wird das Disc-Thema irgendwann ansprechen müssen, wenn man nicht will, dass die Beiträge dauerhaft mit Spam geflutet werden.

PlayStation: Video sorgt für Verwirrung

Es zeigt aber auch, dass Sony hier wohl keinen Rückzieher machen wird, man zieht das Aus der Disc ab 2028 durch. Doch Sony lässt die Kritik der Nutzer offen zu und zensiert oder löscht nichts, auch wenn das einige nach diesem Video dachten:

Hier sind die Kommentare deaktiviert, was einige Medien wie Kotaku direkt für eine Meldung nutzten, dass Sony jetzt zensiert. Stimmt aber nicht, das Video ist bei YouTube für Kinder eingestuft und da sind Kommentare dann eben deaktiviert.

Bei allen anderen Videos sind Kommentare erlaubt und sie werden auch alle sehr fleißig kommentiert. Sony löscht keine Kommentare und blendet diese auch nicht bei Plattformen (wo sowas möglich ist, aus) Man schweigt zwar zu diesem Thema, aber man zensiert auch nichts. Mal schauen, wie lange das jetzt noch so geht.

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  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Man kann nur hoffen das die Community nicht nachgibt und zur Not auch zur Konkurrenz wechselt. Gerade bei einer Konsole sollte es weiterhin eine Disc geben.

    Antworten

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