PlayStation VR2: Mega Angebot macht VR-Headset sehr attraktiv

Das VR-Headset für die PlayStation 5 hatte keinen guten Start und Sony sorgte auch nicht unbedingt dafür, dass man das Interesse mit neuen Spielen steigert. Ich glaube, dass man es bei den PlayStation Studios schon komplett aufgegeben hat.

Doch ein Ende ist noch nicht in Sicht, denn durch ein gutes Angebot gab es letztes Jahr einen kleinen Run auf das PSVR2-Headset. Sony entschied sich daher kurze Zeit später, dass man den Preis für das VR-Headset einfach dauerhaft senkt.

PSVR2 bald für 350 Euro erhältlich

Seit Anfang des Jahres verkauft man die VR-Brille für 449,99 Euro, aber der Black Friday 2025 steht an und laut Dealabs gibt es da 100 Euro Rabatt für PSVR2 von Sony. Damit liegt man dann, sogar inklusive Spiel (Horizon) bei nur noch 350 Euro.

Das ist ein, auch wenn das Angebot an Spielen weiterhin überschaubar ist, wirklich sehr guter Preis. Ich habe die VR-Brille eine Weile immer mal wieder gerne genutzt, aber mangels Inhalten liegt sie mittlerweile eher in einer Kiste. Erwartet also nicht zu viel, vor allem von den PlayStation Studios, aber es kommen noch neue Spiele.

Die alte UVP von 600 Euro war jedenfalls kein guter Deal, aber mittlerweile sind wir bei fast der Hälfte angelangt und wer sowieso eine PS5 daheim hat, dem würde ich durchaus empfehlen, dass er sich die VR-Spiele im PlayStation Store anschaut.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.