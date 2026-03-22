Pokémon Legends: Z-A – Update 2.0.2 behebt einige Fehler

Nintendo, The Pokémon Company und insbesondere das Entwicklerstudio Game Freak haben sicherlich den Fokus auf die Entwicklung der beiden neuen Pokémon-Spiele Pokémon Wind und Pokémon Welle für 2027 gesetzt.

Das aktuelle Game Pokémon Legends: Z-A wurde jedoch nicht zur Seite gelegt und erhält nun ein neues Update. Den Release Notes zufolge werden mit dem Update mit der Versionsnummer 2.0.2 einige Fehler behoben.

Welche Fehler genau behoben wurden, wird leider nicht näher beschrieben, sodass unklar bleibt, welche Verbesserungen im Spiel umgesetzt wurden. Das Update ist ab sofort für die Versionen der Nintendo Switch und der Nintendo Switch 2 verfügbar.