Polestar schließt Verbrenner weiterhin aus

Einige Marken, vor allem mit sportlichen Modellen, setzen wieder etwas mehr auf Verbrenner. Für Polestar ist das allerdings keine Option und man bleibt bei der Aussage von 2024, die Geely-Marke ist ein rein elektrischer Autohersteller.

Genau genommen war der Polestar 1 zwar ein Hybrid, aber das war nur eine kleine Ausnahme, da dieser noch mit Volvo geplant wurde. Seit dem Polestar 2 gibt es nur Elektroautos und das kommende Lineup an Modellen ist auch vollelektrisch.

Eine durchaus interessante Entscheidung, denn als Geely-Marke wäre es gar nicht so schwer, auch Verbrenner zu bauen. Doch Polestar denkt nicht nur an das ganz schnelle Geld, so Michael Lohscheller, es gibt da ja auch noch die Umwelt.

Bei Polestar „glaubt man an die Wissenschaft und der Klimawandel ist echt“, daher fokussiert man sich auf Elektroautos, die besser als Verbrenner sind. Löblich, mehr kann man dazu nicht sagen, denn vielen ist die Umwelt aktuell leider wieder egal.