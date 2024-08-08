Mobilität

Polestar plant kein Verbrenner-Comeback bei Autos

Polestar lag in den letzten Monaten etwas hinter den Erwartungen und hofft daher, dass die neuen SUVs (Polestar 3 und Polestar 4) spätestens ab 2025 zünden. Doch man ist nicht alleine mit einem Nachfrage-Problem, es betrifft mehr Hersteller.

Das extreme Wachstum der Elektroautos hat nachgelassen und das ist vor allem für reine Elektro-Marken schwierig. Polestar gehört dazu. Doch Lutz Stiegler, der CTO von Polestar, hat den Schritt zu einem Verbrenner jetzt dennoch ausgeschlossen.

Viele Hersteller setzen derzeit aber auch nicht zwingend auf reine Verbrenner, die Hybride feiern ein unerwartetes Comeback. Vermutlich auch, weil die elektrische Technik in den letzten Jahren einen spürbaren Sprung nach vorne gemacht hat.

Polestar startete mit einem Hybrid-Sportwagen

Was aber viele vielleicht gar nicht wissen: Polestar startete mit einem Hybrid. Der Polestar 1, das erste eigenständige Auto der Marke, war ein Hybrid. Und sogar ein verdammt guter, ich durfte diesen damals testen und hatte sehr viel Spaß damit.

Polestar 1 Header

Mittlerweile ist der Polestar 1 eingestellt worden und der Polestar 5 wird ab 2025 für Ersatz sorgen. Der Tech-Chef von Polestar will den Schritt zu einem Verbrenner für Polestar aber nicht komplett ausschließen, man soll bekanntlich niemals nie sagen.

Doch momentan ergibt das keinen Sinn und wenn man darüber nachdenkt, dann maximal in China, denn in vielen Märkten hat der Verbrenner in der aktuellen Form ein Ablaufdatum. Und Polestar hätte für diesen Schritt noch ein kleines Problem.

Bei Geely trennt man sich immer mehr von hochwertigen Verbrennern bei den Marken, man hätte kaum Auswahl und eine Eigenentwicklung wäre definitiv viel zu teuer. Man muss sowieso auf das Geld achten, das wird dafür kaum übrig bleiben.

Der Polestar 2 war übrigens ganz am Anfang der Planung ein Verbrenner für Volvo mit Polestar-Branding (damals war es noch eine Tuningmarke). Doch man hat sich dafür entschieden, dass Polestar eine eigene und reine Marke für Elektroautos wird.

  1. LazyHans 🪴
    sagt am

    Ich mag Polestar, aber bei den Preisen wundert es mich (genau wie bei anderen Herstellern) kaum dass niemand die Autos kauft. Gerade bei einer unbekannten Marke.
    Also eine 40.000€ Variante von Polestar 5 und 6 würde mich schon interessieren. ;)

    1. Dennis 🏅
      sagt am zu LazyHans ⇡

      Kriegst du: Gebraucht.

      Seit wann müssen Privatleute nun immer Neuwagen holen? Ist das ein neuer Trend? Sind alle über Nacht reich geworden?

