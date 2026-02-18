Mobilität

Polestar kündigt „komplett neuen" Polestar 2 für 2027 an

Polestar will wieder mehr Druck machen und „startet die größte Modelloffensive seiner Geschichte“. Im Sommer geht es mit dem Polestar 5 los, das Modell ist seit Mitte 2025 bekannt, dann folgt im Herbst „eine neue Variante“ des Polestar 4.

Nächstes Jahr kommen dann aber die entscheidenden Modelle, denn es gibt einen „komplett neuen“ Polestar 2, den man als „Nachfolger“ bezeichnet, und danach folgt der Polestar 7, das wird ein recht kompakter SUV und das Einsteigermodell.

Der Marktstart ist allerdings erst für 2028 vorgesehen.

Der Polestar 4 hat sich übrigens zum Bestseller der Marke entwickelt, was aber zu erwarten war, daher legt man in diesem Jahr direkt nach. Und daher rechnet man, trotz schwieriger Bedingungen, mit einem „niedrigen zweistelligen Wachstum des Absatzvolumens“. Man ist bei Polestar also durchaus wieder zuversichtlicher.

