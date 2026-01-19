Porsche bricht ein: Gemischte Reaktion bei den Elektroautos

Porsche hat 2025 genau 279.449 Autos an Kunden übergeben, was einem doch sehr deutlichen Rückgang, schon wieder, von 10 Prozent entspricht. 2024 waren es noch klar über 300.000 Einheiten, der Trend nach unten hält bei Porsche also an.

In den USA bleib die Lage stabil, aber in den restlichen Ländern ging es bei Porsche nach unten, vor allem China brach mit -26 Prozent sehr stark ein. Dort waren es nur noch 41.938 Einheiten, so viele verkaufte man auch schonmal in Deutschland.

Cayenne, Panamera und der 718er sind eingebrochen, Bestseller war letztes Jahr der Macan mit 84.328 Einheiten, der somit sogar leicht zulegen konnte. Mehr als die Hälfte davon (genau 45.367 Einheiten) waren übrigens ein elektrischer Macan.

Porsche Taycan im Abwärtstrend

Als SUV funktionieren die Elektroautos von Porsche derzeit also gut, aber nicht als Sportwagen, denn der Taycan brach erneut massiv ein und lag 2025 nur noch bei 16.339 Einheiten. Porsche nennt hier als Grund den „verlangsamten Hochlauf der Elektromobilität“, aber wieso funktioniert dann der Macan und nicht der Taycan?

Aus meiner Sicht wurde das Modell nach dem sehr guten Start nicht gut genug gepflegt. Ja, elektrische Sportwagen haben es wieder etwas schwerer, aber da wäre deutlich mehr möglich. Vor einer Weile lag der Taycan sogar kurz vor dem 911er, der letztes Jahr 51.583 Mal an Kunden ging, da muss mehr möglich sein.

Das Facelift sieht nicht so gut wie die erste Version aus, die Technik ist, abgesehen von den Werten beim Laden, nicht mehr führend, vor allem der Innenraum und das digitale Angebot sind veraltet, Porsche hat den Taycan nicht gut genug gepflegt.

Das erste Elektroauto verliert also an Bedeutung, was Porsche wie gesagt auch ändern könnte, das zweite Elektroauto lieft aber sehr gut. In diesem Jahr startet mit dem Cayenne dann das dritte Elektroauto, der elektrische Anteil steigt also weiter.