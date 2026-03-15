Mobilität

Porsche kündigt neue Version des elektrischen Cayenne an

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Der elektrische Porsche Cayenne ist noch gar nicht so richtig auf dem Markt, da legt man in Zuffenhausen auch direkt nach und kündigt eine neue Version an. Mit 400 kW (544 PS) ordnet sich der neue Porsche Cayenne S in der Mitte ein.

Mit Launch Control gibt es bis zu 490 kW (666 PS) und die 100 km/h erreicht man in sehr passablen 3,8 Sekunden. Bei 250 km/h ist übrigens Schluss. Und dank 113 kWh (Bruttokapazität) gibt es bei diesem SUV ordentliche 653 km Reichweite.

Geladen wird mit bis zu 400 kW, in 16 Minuten geht es damit von 10 auf 80 Prozent und mit der neuen Version kommt auch ein neues Style-Paket im Innenraum, das mit der Außenfarbe abgestimmt werden kann (kostet natürlich alles mehr Geld).

Die 150.000 Euro knackt man schnell

Preis? Es geht bei 126.400 Euro los und ich habe mir mal den Konfigurator (es kann direkt bestellt werden) angeschaut und kam mit Extras (die Sitzheizung vorne und hinten kostet 470 Euro Aufpreis, irre) auf deutlich über 150.000 Euro, mit Dingen wie dem besseren Fahrwerk, Sound und Co. ist man aber nah an den 200.000.

Keine Seltenheit für ein Flaggschiff bei Porsche, aber es ist wirklich heftig, was da alles im Konfigurator in der Basis fehlt, viele Dinge haben mich wirklich überrascht. Der Basispreis ist in meinen Augen ehrlich gesagt eigentlich eine Mogelpackung.

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10. März 2026 | Jetzt lesen →

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