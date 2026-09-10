Mobilität
Porsche optimiert Geschäftszahlen dank Verkauf von Bugatti Rimac
Porsche hat den Verkauf der Anteile an Bugatti Rimac und Rimac Group vollzogen und der Erlöst liegt bei ca. 1 Milliarde Euro. 250 Millionen Euro verwendet Porsche direkt „für eine weitere Ausfinanzierung der Pensionsverpflichtungen“.
Aber so ein Verkauf hat auf einen positiven Effekt auf die Netto-Cashflow-Marge Automobile, bei der man jetzt von 5,5 bis 7,5 Prozent für das Geschäftsjahr 2026 ausgeht. Bisher lag die Prognose mit 3 bis 5 Prozent deutlich darunter.
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