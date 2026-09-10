Mobilität

Porsche optimiert Geschäftszahlen dank Verkauf von Bugatti Rimac

Oliver Schwuchow
Von

Porsche hat den Verkauf der Anteile an Bugatti Rimac und Rimac Group vollzogen und der Erlöst liegt bei ca. 1 Milliarde Euro. 250 Millionen Euro verwendet Porsche direkt „für eine weitere Ausfinanzierung der Pensionsverpflichtungen“.

Aber so ein Verkauf hat auf einen positiven Effekt auf die Netto-Cashflow-Marge Automobile, bei der man jetzt von  5,5 bis 7,5 Prozent für das Geschäftsjahr 2026 ausgeht. Bisher lag die Prognose mit 3 bis 5 Prozent deutlich darunter.

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