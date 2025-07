Porsche: Wir kämpfen derzeit mit „massiven Herausforderungen“

Eine Rendite von über 15 Prozent war einst der Traum von Porsche, die VW-Marke strebte bis zu 17 Prozent an, doch mit 6,5 bis maximal 8,5 Prozent ist man derzeit weit vom Ziel entfernt. Und der Absatz sinkt, daher geht Porsche andere Wege.

Porsche plant weiteren Stellenabbau

Oliver Blume hat laut Automobilwoche in einem Brief an die Belegschaft bestätigt, dass man vor „massiven Herausforderungen“ steht und Porsche schon nach der Sommerpause über einen weiteren Stellenabbau im Konzern verhandeln wird.

Der Porsche-Chef betont, dass „die aktuelle Performance nicht (der) Anspruch“ der Marke sei und die „Porsche-Ambitionen weit höher liegen“. Kritisch ist, dass Porsche vor allem auf ein sehr aktuelles Portfolio blickt, es ist also nicht so, dass man alten Modellen die Schuld geben kann, die Kunden kaufen weniger Porsche.

Große Baustellen sind vor allem der Markt in China und der Taycan, in China ist Porsche nicht mehr das, was es einst war und der Taycan entwickelte sich vom Liebling zum Sorgenkind. Und da Porsche die Lage kurzfristig nicht ändern kann und die „Performance“ steigern möchte, setzt man mehr auf Kostensenkungen.

Porsche soll leistungsfähig bleiben

Es geht darum, die „Leistungsfähigkeit des Unternehmens“ abzusichern, was mit dem Verkauf von Autos bei Porsche nicht mehr funktioniert. Zur Größenordnung des Stellenabbaus bei Porsche ist noch nichts bekannt, dazu schweigt die Marke.

In Deutschland arbeiten derzeit 23.600 Personen bei Porsche, im Extremfall wären ca. 5.000 Arbeitsplätze gefährdet, die Porsche streichen könnte. Bis 2029 geht das übrigens nicht über betriebsbedingte Kündigungen, sondern nur über Demografie, Altersteilzeit oder Abfindungen. Es wirft aber kein gutes Licht auf die VW-Marke.

Es bleibt also „spannend“ bei Porsche, denn am Portfolio wird sie kurzfristig nicht so viel ändern, das ist sehr aktuell. Reine Sparmaßnahmen sind aber oft auch nicht der optimale Weg, Porsche muss schauen, dass die Nachfrage nicht wegbricht.

